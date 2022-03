Qué hacer en CDMX y cómo invertir en bienes

Su diversidad de historias, leyendas y tradiciones son parte del sello personal de esta gran ciudad que constituye el centro urbano y neurálgico más importante del país. En CDMX se concentran la política, la economía, lo social, lo cultural y el turismo. Al ser una metrópoli consolidada, el sector de la economía busca generar ingresos por medio del sector inmobiliario.

En este artículo te vamos a mostrar la salud del sector turismo en México, beneficios de invertir en propiedades en CDMX, zonas más visitadas por los turistas y mencionarte cómo sacar una ganancia estrecha con tu propiedad si decides estar cerca de estos lugares.

Los extranjeros confían en México: la inversión internacional fortalece el turismo y estimula el Producto Interno Bruto (PIB)

La infinidad de actividades y experiencias que pueden vivir los turistas en esta ciudad es lo que la hace más atractiva. Su permanencia y promoción de la cultura abarca múltiples aspectos que hoy conforman la idiosincrasia de este gentilicio.

Según la secretaría de turismo SETUR, mientras grandes potencias turísticas presentaron caídas del 84%, el decremento en México fue del 46% por la acertada política del gobierno respecto a la no restricción de vuelos internacionales.

Otro dato importante del sector es que en 2021 México captó 711 millones de dólares de inversión extranjera directa turística y al segundo trimestre la población ocupada en este sector fue de alrededor de 4 millones de personas. Una de las inversiones que también beneficiará al sector turismo será el Tren Maya, un proyecto de infraestructura que creará nuevos productos y rutas turísticas.

Al cierre de 2021, según las cifras oficiales, México recibió 31.000.000 millones de turistas internacionales y se generaron en este sector US$18.428 millones, lo que permitió un aporte al PIB nacional de 7.1%.

Beneficios de invertir en la compra de una propiedad en CDMX

De acuerdo a Grupo Ficade, desarrolla de vivienda, estas son las ventajas de adquirir un inmueble en CDMX:

Aumenta tu patrimonio financiero: al finalizar el pago del crédito hipotecario, para extranjeros habrás sumado un importante activo a tu patrimonio.

Las propiedades tienen plusvalía: Puedes capitalizar la plusvalía acumulada con el tiempo, si el valor de la vivienda aumentó, al vender esa propiedad podrás cobrar un valor más alto.

Tienes apoyos fiscales: Dependiendo con las características del crédito hipotecario que fue solicitado, puede ser posible deducir los intereses al hacer tu declaración anual.

Tu casa, tus gustos: Cuando adquieres una propiedad, puedes usarla o decorarla como tú quieras.

Son inversiones seguras: El mercado inmobiliario en CDMX es uno de los más estables por la constante demanda de vivienda en la ciudad.

Si estás considerando la compra de un departamento en venta barato en la CDMX , consideramos que los beneficios descritos fortalecen la confianza para invertir en bienes raíces.

Actividades para realizar en la CDMX

Visita la Plaza de la Constitución (el Zócalo):

Esta zona fue declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO y conserva joyas arquitectónicas cargadas de historia. Es el lugar por excelencia para comenzar a explorar esta gran metrópoli, además puedes conseguir cantinas, restaurantes, tiendas y edificios coloniales en sus alrededores.

Desde el Zócalo puedes conectar con las ruinas del Templo Mayor. En este lugar se encuentran miles de piezas prehispánicas, conseguidas durante 36 años de excavación. También, recorriendo la calle peatonal Madero puedes llegar a la Torre Latinoamericana, uno de los rascacielos más importantes de la ciudad. El ascenso al mirador es su principal atractivo.

Murales en el Palacio Nacional

En el edificio del Palacio Nacional se albergan, en su entrada principal, murales de Diego Rivera que cuentan la historia de México.

El paseo de La Reforma

Con una extensión de 15 Kms, es una avenida muy glamurosa, inaugurada en 1910 con motivo del centenario de la independencia, con tiendas, museos y parques cuyo monumento, el Ángel de la Independencia, la distingue. También podrás encontrar en este recorrido el Palacio de los Deportes.

Bosque de Chapultepec

Desde el paseo de la Reforma se puede acceder a los bosques de Chapultepec, un parque urbano con 647 hectáreas donde aparte de caminar, se puede correr o andar en bicicleta.

En este bosque podrás relajarte y hasta hacer ejercicio sin costo alguno con sus gimnasios al aire libre.

Museos

Los amantes de las obras de Frida Kahlo deben visitar el Museo Casa Azul, antigua casa de la pintora y de Diego Rivera. Allí encontrarán piezas de su arte y hasta objetos personales. En el Museo del Carmen podrás apreciar arte religioso y, lo más reconocido del lugar, cadáveres momificados de gran antigüedad.

Mientras que en el Museo Soumaya verás más de 6.200 obras de artistas del mundo entero. El Museo Nacional de Revolución cuenta gran parte de la historia mexicana a través de fotografía e indumentaria. Este espacio, dentro del Monumento a la Revolución, ofrece un mirador que vale la pena conocer.

Por su lado, el Palacio de Bellas Artes, utilizado como foro y centro de exposiciones, tiene en su interior lugares que también podrás visitar: el Museo de Bellas Artes y el Museo de Arquitectura. También puedes visitar el Museo Nacional de Arte, tiene una colección de 3000 piezas y esta edificación junto al Palacio de Correos, son de las obras arquitectónicas más importantes de principios del siglo XX

La Catedral Metropolitana

En la Catedral Metropolitana verás impresos varios estilos arquitectónicos por la cantidad de años que tardaron en hacerla, fue construida entre 1573 y 1813. Es la más grande de América y allí mismo se encuentra el Sagrario Metropolitano.

Basílica de la Virgen de Guadalupe

En La Villa está el segundo santuario mariano de mayor peregrinaje del mundo, donde conseguirás 2 edificaciones principales: la antigua Basílica (1709) y la nueva Basílica Santa María de Guadalupe (1976) que aloja el tesoro religioso más importante de México: la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Millones de personas la visitan cada año y su diseño arquitectónico permite que quienes asistan puedan ver la imagen de la Virgen desde cualquier parte del edificio.

Xochimilco

Sus canales pintorescos, alegres y coloridos son una parada que a juro debes hacer. Las embarcaciones, llamadas trajineras, te pasearán por los canales de las chinampas en un ambiente festivo con mariachis, comida y bebida.

Es un lugar repleto de tradición, cultura, y naturaleza, considerado patrimonio de la humanidad. No importa si es fin de semana o no, visitar este lugar será un plan que no puedes perderte.

Barrios más conocidos

En el pintoresco barrio Coyoacán, que pareciera un poblado de provincia con aire bohemio, encontrarás restaurantes, cafés, bares, tiendas, mercado artesanal. Es famoso por ser refugio de intelectuales y artistas.

San Ángel y Chimalistat son 2 barrios también al sur. Resaltan sus calles estrechas, adoquinadas y floridas, edificios antiguos, plazas, jardines y mercados locales.

Polanco es el barrio elegante de CDMX, con embajadas, restaurantes, boutiques, hoteles de lujo y hermosas zonas verdes. Muy recomendada la zona de Polanco por su variada gastronomía.

Las colonias Roma y Condesa son los barrios vecinos más atractivos de la ciudad, con grandes árboles, casas de estilo Art Nouveau, Arte Deco y modernista. Resaltan sus galerías de arte,tiendas, cafés y bares de moda dentro un ambiente moderno. Tienen una alta propuesta gastronómica y cultural.

La Zona Rosa en Colonia Juárez es conocida por su gran vida comercial y ambiente gay. Ofrece hoteles, restaurantes, galerías, casas de cambio, cabarets, discos y bares. Destaca el mercado de artesanías y platería que ofrece piezas fabricadas en diferentes partes del país.

El campus de la UNAM, Universidad Autónoma de México, al sur de CDMX, conforma un espacio único. Aquí en Ciudad Universitaria sobresalen el edificio de la rectoría, de la biblioteca, el planetario, la sala Nezahualcóyotl y el estadio olímpico que, junto con otras partes del campus central, están reconocidos por la UNESCO como patrimonio cultural.

Los mercados más conocidos

Ciertos mercados no solo son emblemáticos por la gastronomía que ofrecen sino por el tiempo que llevan en esta ciudad:

El mercado de San Juan es muy reconocido entre los amantes de la comida exótica. Allí encontrarás carne de avestruz, iguana, cocodrilo, paca, armadillo y zorrillo. También gran variedad de insectos: escorpiones, grillos, gusanos de agave, ranas, caracoles, comida propia de la época prehispánica.

El mercado de La Merced, en el centro de la ciudad oferta alimentos perecederos como frutas, legumbres, chiles, pescado, carnes de res y cerdo y pollo. Piezas de cestería y artesanía, juguetería popular, dulces típicos y flores.

La Lagunilla es el mercado de antigüedades por excelencia, con una extensa oferta de arte, discos de acetato, muebles de distintas épocas, tapetes, lámparas, libros antiguos y miles de curiosidades.

La Ciudadela es el mercado que ofrece las mejores artesanías y atuendos típicos de todo el país. También juguetes, joyas y artículos decorativos para el hogar.

Mercado Medellín ofrece comestibles tanto de factura local como importados. Otro atractivo son sus restaurantes de comida corrida y de mariscos.

Mercado de Sonora o de las brujas porque ofrece pociones, amuletos y remedios a base de hierbas. En la cultura mexicana los remedios medicinales no están separados de artículos mágicos o de ocultismo.

10. Centro Histórico

Este es un recorrido imperdible. Aquí también podrás visitar el Palacio de Bellas Artes y el Palacio de Correos, además de edificios coloniales y joyas arquitectónicas.

Cineteca Nacional

Con la intención de promover la cultura cinematográfica, este lugar tiene 10 salas de cine para proyectar películas nuevas, clásicas, documentales, alternativas y más.

La Titería y otros espacios infantiles

Este es el único teatro que se especializa en títeres en toda CDMX y está lleno de muchos colores y diversión para los más pequeños de la casa.

También está el Papalote Museo del Niño, entre una fusión de tecnología y espacios naturales este es un lugar que no pasa de moda para compartir en familia y disfrutar con los niños.

En el Acuario de Inbursa encontrarás toda clase de especie que vive bajo el mar y, para que sea más real, este lugar tiene la particularidad de estar subterráneo.

¿Por qué invertir en propiedades de alojamiento para obtener ingresos adicionales?

La oferta de alojamiento en CDMX tiene un papel clave en estas experiencias turísticas. Normalmente los turistas repiten el alojamiento en base al nivel de satisfacción que han vivido allí y pueden recomendarlo luego de una grata estadía.

De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit, durante el 2021 las plataformas de alojamiento como Vrbo, Airbnb, Booking y TripaDVISOR generaron 95.806 millones de pesos en ingresos.

Ante el boom de las plataformas de alojamiento, consideramos que es un gran momento para invertir en bienes raíces y rentar tu propiedad para sacar abundantes ganancias por el turismo en CDMX.

Es por ello que te recomendamos invertir en venta de departamentos en CDMX para convertirlos en opciones de hospedaje por medio de estas diversas aplicaciones de alojamiento digitales que ofrecen opciones atractivas para los turistas.

Cabe acotar que estas plataformas de alojamiento están pensadas para estancias cortas. Sin embargo, mientras más turistas disfruten de su estadía en tu propiedad, más opciones tendrás de multiplicar tus ganancias y eso sin duda alguna, hará que retorne la inversión. Si te interesa empezar a buscar opciones de inmediato, te recomendamos la venta de departamentos CDMX .

No olvides que para tomar una decisión tan importante, tenemos nuevas empresas PropTech como La Haus , que con innovación y la aplicación de nuevas tecnologías, pueden mejorar cualquier servicio en el sector inmobiliario.

¿Qué más se puede hacer en la ciudad?

Aquí te dejamos más opciones para que le saque el máximo provecho a tus días en esta ciudad u observes que otras zonas son interesantes para turistas y desde allí trazar tu estrategia para invertir en bienes raíces en CDMX.

La Plaza de las 3 culturas también es un importante lugar para visitar, llamada así porque reúne 3 etapas históricas:

también es un importante lugar para visitar, llamada así porque reúne 3 etapas históricas: Cultura Tenochtitlan: pirámides y ruinas aztecas.

Cultura española: la parroquia y el convento de Santiago de la época colonial.

Cultura México moderno: torre de Tlatelolco en el centro cultural universitario.

Existen múltiples tours para conocer estos lugares que puedes contactar a través de agencias de viajes o a través de aplicaciones. Una opción interesante para conocer CDMX es el Turibús a través de sus 4 destinos turísticos.

La gastronomía es una cocina reinventada continuamente que mantiene la esencia de los pueblos originarios. Los platillos de la época prehispánica contaban con 3 ingredientes básicos: maíz, frijol y chile. Estos eran complementados con hierbas de olor, carne de animales pequeños, chocolate, aves y pescados.

Uno de los planes que debes hacer es visitar las mezcalerías de la Roma y disfrutar de esta bebida con otras comidas que hay en el lugar.

y disfrutar de esta bebida con otras comidas que hay en el lugar. Otro elemento a destacar en la cultura mexicana es la lucha libre. Si te interesa disfrutar uno de estos eventos deberás asistir al Arena Coliseo o al Arena México .

o al . Hablar de México es hablar de mariachis. En la plaza Garibaldi conseguirás músicos y cantantes ataviados con el tradicional traje de mariachi para deleitar tanto a propios como extraños.

conseguirás músicos y cantantes ataviados con el tradicional traje de mariachi para deleitar tanto a propios como extraños. Un espectáculo muy recomendable es la presentación del Ballet Folklórico de México . En un show muy colorido presenta leyendas, danzas y tradiciones de diferentes zonas de México.

. En un show muy colorido presenta leyendas, danzas y tradiciones de diferentes zonas de México. En la Plaza La Condesa tendrás la oportunidad de descansar, tomarte un café y pasear con tus mascotas o compartir con las de los demás.

tendrás la oportunidad de descansar, tomarte un café y pasear con tus mascotas o compartir con las de los demás. El Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla o, mejor conocido como, La Marquesa, también es un plan de paseo y despeje. Puedes incluso andar a caballo.

En conclusión, sabemos que la CDMX ofrece múltiples lugares y atracciones que no dudamos llenarán tus expectativas.

Hay para todos y es una ciudad vibrante en cualquier época del año. lo que puede faltar es tiempo para disfrutar de tanto por hacer.