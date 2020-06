Cuando las parejas pelean por los riesgos del virus

The New York Times

Lian Chikako Chang y su esposo, Drew Harry, están de acuerdo en el panorama general cuando se trata de minimizar el riesgo de exposición al coronavirus de su hijo de 3 años. Ambos trabajan en la industria de la tecnología y ninguno es un trabajador esencial, por lo que han estado siguiendo las reglas de refugio de California y han salido sólo para recoger alimentos una vez por semana. Llevan a su hijo a los parques de lunes a viernes porque hay menos gente que los fines de semana.

“Principalmente estamos de acuerdo”, dijo Chikako Chang, de 39 años, que ha sido puesta en cuarentena en San Francisco. Pero ella y su esposo aún pelean por las pequeñas cosas. La pareja tuvo un desacuerdo recientemente sobre si su niño debería usar un baño público en el parque.

“Para mí, obviamente eso ni siquiera es una posibilidad”, dijo Chikako Chang. “Pero mi esposo está menos interesado en depositar la popó de nuestro hijo en una bolsa Ziploc”.

Antes de la pandemia, una pareja probablemente no hubiera tenido una discusión sobre si su hijo podría usar un baño público. Pero ahora, las decisiones pequeñas y grandes requieren negociación, y muchos cónyuges están descubriendo que el virus revela diferencias fundamentales en sus personalidades y sistemas de creencias.

Christine y Josh Friberg, de Minnesota, discrepan fundamentalmente sobre los peligros que el virus representa para ellos y sus cuatro hijos. “Josh y yo tenemos algunas diferencias políticas importantes”, dijo Christine Friberg, de 45 años. Le sorprendió que su esposo pensara que el virus era un problema político, mientras que para ella era un problema de salud pública. Ella cree que el virus es una gran crisis nacional, mientras que su esposo es más escéptico. Dijo que no está seguro de que fuera político al principio, pero que lo es ahora.

Josh Friberg, de 46 años, dijo: “Mi problema con todo esto es que no creo que la respuesta sea acorde con la amenaza. No sé si soy arrogante al respecto, pero también me preocupan nuestros derechos como ciudadanos”.

Unas semanas después de que se pusiera en marcha la orden de quedarse en casa en Minnesota, el 25 de marzo, los Friberg discutieron sobre si una de sus hijas podía ir en bicicleta con sus amigos. Dijo que estaba bien y ella no estuvo de acuerdo.

Jessica Calarco, profesora asociada de sociología en la Universidad de Indiana, dijo que el comportamiento de Fribergs en torno al virus concuerda con lo que los investigadores ya saben sobre cómo se toman las decisiones de salud en las familias.

“Las mamás son las que toman principalmente las decisiones sobre vacunas, nutrición y cuándo y cómo programar visitas al médico. Para la mayoría de los hogares eso parece consistente con lo que está sucediendo durante la pandemia”, dijo Calarco.

Calarco encuestó a 139 madres en Indiana, las cuales todas tienen hijos menores de 2 años. Los resultados preliminares mostraron que, según estas mujeres, la mayoría de sus parejas y exparejas tenían niveles similares de preocupación por el virus, aunque las madres tendían a ser más reacias al riesgo.

Estas mujeres informaron que cuando sus parejas masculinas eran más reacias al riesgo, la carga adicional de mantenerse “a salvo” recaía sobre las madres, dijo Calarco. Por ejemplo, si un hombre pensaba que todos los comestibles deberían limpiarse antes de entrar a la casa, tendía a esperar a que su esposa hiciera esa tarea.

Para las parejas que discuten, la doctora Alexandra Sacks, psiquiatra en la ciudad de Nueva York, recomienda programar un momento tranquilo para hablar y encontrar puntos en común, incluso si se tienen desacuerdos fácticos básicos. “Quieres que tus hijos estén seguros. Deseas mantener un sentimiento de amor y cariño en tu hogar”, dijo. “Comiencen con estas preguntas”.