Cómo utilizar la ciencia para dar buenos regalos

Tomada de Internet / Imagen ilustrativa

The New York Times

Nueva York— En la mañana de Navidad, un esposo se disculpa en silencio con su esposa porque sus regalos de este año son humildes: el dinero es escaso. Ella afirma con valentía que le encanta el pijama. Más tarde, mientras los niños juegan con sus nuevos juguetes, el esposo revela una última caja de regalo, en la que la esposa descubre un collar de diamantes. Ella grita emocionada.

Este ardid publicitario no solo es empalagoso; también alimenta cinco creencias falsas que las personas suelen tener sobre lo que hace felices a los receptores de regalos. Afortunadamente, la investigación psicológica y de marketing no solo muestra que estas creencias están equivocadas; también ofrece orientación para elegir los regalos que a las personas realmente les gustarán.

Primero, ignore el precio. A pesar de que las acciones dicen: "Lo que cuenta es la intención", los que dan regalos piensan que gastar mucho, por ejemplo, en diamantes, demuestra que les importa. Cuando los investigadores pidieron a las personas que recordaran un obsequio que dieron y luego que calificaran cuánto pensaban que les gustaba a los destinatarios, los precios más altos iban con las calificaciones más altas. Pero cuando las personas hicieron las mismas calificaciones por un regalo que habían recibido, el precio no tenía ninguna relación con el disfrute.

En segundo lugar, dé regalos que sean realmente utilizables. Los obsequios tienden a centrarse en lo placentero que sería usar el obsequio, pero pasan por alto la facilidad o la frecuencia con que se usará el obsequio; un esposo podría imaginarse a su esposa sintiéndose como un millón de dólares con sus diamantes, pero ignora el hecho de que rara vez usa joyas formales.

En tercer lugar (y este es especialmente relevante durante la pandemia), no se preocupe si su regalo no se puede utilizar de inmediato. Aunque le parezca extraño, a los destinatarios no les importa esperar.

Cuarto, dé a la gente lo que pide. Los que regalan piensan que lo inesperado agrega valor porque muestra consideración; la esposa no esperaba diamantes, pero el esposo sabía que ella los amaría. Pero los destinatarios piensan que es más sensato dar un regalo que pidieron. Lo ven como una muestra de que el dador atendió y cumplió sus deseos. Si alguien quiere sorprenderse, siempre puede decírselo.

Quinto, dé experiencias, no cosas. Eso es cierto incluso durante la pandemia; recuerde, a la gente no le importa esperar. Las investigaciones realizadas durante la última década muestran que las experiencias conducen a una satisfacción más duradera que las nuevas posesiones: unas vacaciones familiares son una mejor apuesta que ese collar de diamantes. Pero los donantes desconfían de las experiencias porque les preocupa que sea más probable que elijan algo que el destinatario no quiera. Es una preocupación válida, pero hay una solución fácil: asegúrese de que haya opciones. En lugar de dar un masaje, dé un certificado de regalo a un spa que ofrezca una variedad de servicios.

Para ser claros, toda esta investigación no muestra que los destinatarios odien en su mayoría los regalos que reciben. Pero sí muestra que, en promedio, las personas podrían dar mejores regalos. ¿Por qué no lo hacen?

Puede ser que no sepamos qué es un buen regalo porque rara vez recibimos comentarios válidos; la convención social dicta que debes profesar que te gusta cualquier regalo que recibas.