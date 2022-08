4 Tendencias en marketing de contenidos para 2022

El marketing de contenidos es una herramienta clave cuando de hacer crecer a una marca determinada se trata. También, para alcanzar a la audiencia más adecuada. ¿Por qué? Porque prescindir de esta herramienta, prácticamente, se te dificultará mucho la generación de leads, lo que puede perjudicar las conversiones de tu empresa. Eso sí, para valerse de él, conviene conocer las tendencias en marketing de contenidos más actuales.

Como para darle sustento a la importancia de ponderar las tendencias en marketing de contenidos, Statista revela que los ingresos de contenido de 2019, por caso, han alcanzado más de 42 millones de dólares.

Poner el foco, pues, en las tendencias de 2022 e implementarlas, entonces, puede aportar muchos y buenos beneficios (más allá de estar a la vanguardia).

Las tendencias en marketing de contenidos más trendies.

Inteligencia artificial

Suena rimbombante, pero son muchas las marcas que incursionan con recursos escasos. Lo importante es exprimirlos al máximo. Lo que hace la IA es acelerar el análisis y procesamiento de datos, lo que es de ayuda para la toma de decisiones. Se espera que la inteligencia artificial se integre todavía más con el trabajo humano durante 2022 y se mejore la productividad.

Por caso, los chatbots motorizados por la IA formarán parte del marketing de contenidos. Con los avances tecnológicos, entonces, aumentarán las herramientas que analizan datos y crean materiales de marketing, como textos de blog bien optimizados.

Podcasts

Si bien no datan de 2022, esta tendencia se profundiza. ¿Por qué? Básicamente por su demanda. Es cierto que ya existen muchos podcasts que ponen el foco en empresarios y dueños de compañías de tamaños diversos.

Los podcasts terminan por ser un muy buen modo de compartir información sobre distintas temáticas precisas. Debido a ello es que se trata de una de las tendencias en marketing de contenidos.

Sin ir más lejos, en 2021, Podcast Insights que en ese mismo año existían unos 2 millones de podcasts y más de 48 millones de episodios. ¡Mucho!

¿Qué hacer con el podcasting? Compartir historias, contar experiencias o usar los podcasts para dar cuenta de las soluciones cotidianas que aportan los bienes o servicios que ofreces, por ejemplo. Es importante generar un tono identitario, diferencial.

SEO (Optimización de Motores de Búsqueda)

Si de ser visible en internet se trata, pues de SEO se trata. Y el marketing de contenidos es, prácticamente, inescindible. Google (y los otros motores de búsqueda) indexan más rápido y mejor los contenidos cuando son creativos, únicos y originales. ¿Qué significa esto? Que aparecerán en lugares más altos en las búsquedas de los usuarios.

Es importante dado que más del 90% de las personas no pasan de la primera página de resultados de Google. Dicho simple, los leads que busquen información sobre los servicios o productos que tu empresa ofrece, no te verán si tu sitio no está correctamente optimizado.

El contenido, para el SEO, es piedra basal. Lo ideal es que sea atractivo, que cuente cómo resolver problemas y no que sea una cuestión meramente publicitaria. Las palabras clave, para ello, juegan un rol preponderante, ayudan a segmentar la audiencia y colaboran para que Google determine la importancia del sitio.

Por todo esto, el marketing de contenidos y el SEO operan de la mano; se necesitan y se hacen, juntos, mucho más sólidos.

Contenido (bien) específico

Esta tendencia tiene que ver con las dificultades que pueden tener las nuevas compañías a la hora de generar reconocimiento de marca. Se trata, pues, de hacer más simple el plan de marketing para mostrar lo mejor de tu compañía, su aspecto diferencial.

Estar al día y siempre bien informado sobre las últimas tendencias del nicho de tu negocio es una de las mejores maneras. Se trata de colaborar con los clientes atendiendo a qué necesitan y brindando soluciones.

De hacerlo, será posible la creación de contenido de relevancia para la audiencia objetiva, diferenciarse de la competencia y establecerse; y, fundamentalmente hacer notar la competencia y la capacidad de una empresa.

Como muchas cosas, las tendencias en marketing de contenidos se modifican con el tiempo. Pero, en esta dinámica, lo citado bien vale para poder trabajar de muy buena manera durante estos tiempos.