Trabajadora evita asalto en Subway, la suspenden por publicar video al respecto

Un video en TikTok muestra como una mujer se defiende de un asaltante que intentaba robarle a ella y a su lugar de trabajo (Subway), por lo que luego de ser agredida y pedir auxilio decide tomar la situación por sus propias manos y atacar al asaltante para hacerlo que se vaya, todo esto para luego ser suspendida.

La mujer identificada como Araceli Sotelo de Illinois, cuenta al New York Post que ella se encontraba sola en la tienda cuando el asaltante llegó pidiéndole el dinero y golpeándola en repetidas ocasiones con su arma, una vez que Sotelo notó que era más grande que el sujeto se armó de valor y decidió abalanzarse contra él, consiguiendo que suelte el arma, para luego ella tomarla y golpearlo con ella.

Luego del incidente la mujer decidió publicar el heroico video a lo cual fue suspendida por el dueño del local, Sotelo argumenta que se le amenazó diciéndole que no podría regresar hasta que los videos ya no estuvieran en Internet, sin importar si los subió ella o no, se cree que el dueño no quería que llegara a la corporativa y se pudieran percatar de que Sotelo se encontraba trabajando sola.

Finalmente la madre de Sotelo decidió recaudar fondos luego de que lo único robado fuera el bolso de su hija, así también para contratar abogados para tomar medidas legales y ayudar a Araceli a superar el desempleo, actualmente ha recaudado 19 mil dólares por lo que se coloca a mil de su objetivo (20 mil).