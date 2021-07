Maquillista paseño relata su mala experiencia con Lucía Méndez

Dos días atrás, el 22 de julio, la artista Lucía Méndez se presentó en la ciudad de El Paso, Texas, en compañía de Rocío Banquells, Dulce y Manoella Torres, para su gira “Divas”, el evento se llevó a cabo en “The Plaza Theatre”, y lo que pudo haber sido una presentación cualquiera de las artistas desató una polémica, un maquillista de El Paso sacó a la luz la pesadilla que fue trabajar con Lucía Méndez.

A través de la cuenta de Instagram de “CalebBeautyOfficial”, un maquillista dio a conocer su experiencia al tener que maquillar a la artista Lucía Méndez, en la que relata como hizo su maquillaje y “fue tratado como basura”, tal y como lo escribió en la descripción del video, el maquillista comienza explicando que nunca creyó que Lucía Méndez se comportara de esa manera.

Comenta que él aceptó el trabajo no pagado únicamente por amor a lo que hace y la oportunidad, y a pesar de comenzar bien y platicando tranquilos eventualmente Lucía Méndez se comenzó a comportar de una manera déspota hacia él, hasta el punto de insultar su físico, diciéndole “pues deja de comer tamales, así sí cabes”, luego de que el maquillista pidiera que le diera espacio con su silla para trabajar frente a ella.

Dentro de la experiencia que relata cuenta que la artista insultaba la comida de El Paso y la ciudad en general de manera gratuita, incluso la llamó “una ciudad muerta”, lo que al maquillista no le pareció, pero lo aguantó y siguió trabajando.

Finalmente expresa que la gota que derramó el vaso fue cuando Méndez le gritó desde el escenario, “más vale que no estés grabando, ¿qué te pasa?”, frente a todo el equipo al verlo utilizar su celular, por lo cual el maquillista decidió retirarse sin terminar el trabajo, mientras se iba la asistente de la artista la confrontó, a lo que él agradeció por la oportunidad y luego dijo, “en realidad no me importa maquillarla, es una señora grosera”.