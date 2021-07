Juzgan a Omar Chaparro por ‘promover la violencia’

El artista Omar Chaparro compartió un video en días pasados donde se le puede ver con su mujer realizando un TikTok, en el mismo ellos se golpean en forma de broma y con la finalidad de realizar el video, y a pesar de que al comienzo fue tomado de la manera de la que fue planeado, como algo cómico y divertido, eventualmente gente que no sigue a Omar dio con el video y opinó de manera contraria.

“Esto es motivar la violencia de género”, escribió uno de los usuarios que dio con el video y no tardaron en corregirlo para indicarle que sólo era humor, igualmente una mujer comentó, “En un mundo de tanta violencia y feminicidios, no es nada gracioso esta clase de vídeos”, haciendo referencia al mensaje del TikTok.

A pesar de los comentarios que juzgan el actuar de la pareja el artista no le dio importancia y actualmente no ha hablado sobre el tema, y sus seguidores lo apoyan al responder a sus críticos que sólo se trata de un video de TikTok que no se están tomando con humor.