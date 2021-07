Mariana Rodríguez denuncia violencia política de género

A través de Instagram, Mariana Rodríguez, influencer y esposa de Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, dio a conocer que presentó una denuncia ante la CNDH y la CEDH por violencia política de género, esto a causa de la multa del INE en contra de Samuel García por 55.6 millones de pesos, esto después de que se consideró que la esposa del político cobraba para aparecer con él en fotos y videos.

Mariana Rodríguez escribió, “Las mujeres no somos un accesorio. No somos un producto ni una mercancía con un precio etiquetado. El apoyo que le mostré a mi esposo no es una “aportación en especie”. Las mujeres no debemos estar obligadas por el INE ni por nadie a elegir entre participar con nuestro esposo, o ejercer libremente nuestra profesión”, haciendo referencia a que para el INE Mariana realizaba propaganda directa para la campaña y tuvo que ser pagada.

Reiteró que ya habían discutido una situación similar con el INE en años anteriores y se había arreglado y aclaró “Debo recordarle al INE que el Código Civil Federal indica en el Artículo 216 que ‘Ni el marido podrá cobrar a la mujer ni ésta a aquél retribución u honorario alguno por los servicios personales que le prestare, o por los consejos o asistencia que le diere’, No hay razón para que él me pague o yo le cobre”, escribió recitando el Código Civil Federal.

Finalmente la influencer regiomontana recordó la situación del Partido Verde en la cual si se había violado una veda electoral por una gran cantidad de influencers, habían pagado un millón de pesos y únicamente se multó al partido con 40 millones de pesos.