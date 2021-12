Hombre dispara con lanzallamas a su vecino por estacionarse mal

Andre Abrams, de 57 años, un hombre de Gainesville, Florida, enfrenta tres cargos por delito grave de agresión agravada con un arma mortal sin intención de matar, esto luego de disparar un lanzallamas en contra del auto de su vecina, todo esto debido a una disputa por estacionarse mal.

La vecina de Abrams, afirma que el sujeto se acercó al auto donde se encontraba con tres adolescentes y comenzó a disparar el dispositivo, haciendo que huyeran por el lado contrario del vehículo cuando el usaba el lanzallamas a unos metros de ellos. Ashley Gainey, vecina del hombre y madre de los adolescentes afirma que Andre ya había utilizado el lanzallamas para ahuyentar visitas y por diversión.

Según dio a conocer Fresh Take Florida, se le fijó una fianza de 15 mil dólares la semana pasada y se está a la espera de saber si se fincarán oficialmente cargos criminales en su contra. Irónicamente en Estados Unidos un lanzallamas no es considerada un arma de fuego a nivel federal, por lo que no existen regulaciones, únicamente son ilegales en California y Maryland.

Posteriormente se identificó que el lanzallamas que utilizó es el modelo XM42 Lite, de la compañía X Products y se puede comprar -únicamente en EU- por 900 dólares a través de Internet, sin necesidad de una licencia o permiso especial.