Cobran casi 700 dólares a mujer por estar sentada en sala de emergencias

En Atlanta, una mujer recibió una factura de 688 dólares luego de pasar 7 horas en la sala de emergencia, esto únicamente para dejar el lugar decepcionada por no ser atendida, lo que no esperaba es que sentarse en el lugar no sería gratis.

La mujer identificada como Taylor Davis dijo que fue al Hospital Emory Decatur en julio por una lesión en la cabeza pero luego de que pasara horas sin ser atendida se fue, solamente para que semanas después recibiera una factura por 688 dólares, la mujer argumentó a medios locales que desconocía la razón del cobro debido a que no gozó de la más mínima atención.

Davis dijo que estaba convencida de que era un error, pero al marcar al hospital le dejaron claro que era una tarifa de visita y que no le cobraban por ser atendida sino por acceder a la sala de emergencias. Hasta el momento no han arreglado su caso.