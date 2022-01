Chica decide pagar la operación de su mascota en lugar de la de su madre

En Reddit, una mujer de 23 años compartió su historia bajo el subreddit “AmITheAsshole”, en la cual relata como decidió pagar la operación de su mascota en lugar de pagar por una cirugía para su madre, de la cual es lejana desde los 18 años.

La mujer explica: “Yo fui criada por 2 padres que creen que ser padre termina una vez que el niño cumple 18 años. En el momento en que cumplí 18, me vi obligado a pagar el alquiler y todos los demás costos asociados con mi supervivencia, por así decirlo”, expresa para después añadir, “Terminé mudándome hasta que me gradué de la escuela secundaria y me mudé a mi residencia universitaria”.

Después de explicar su relación sus padres y cómo los suele ver una vez al mes pero no tiene una relación profunda con ellos, la mujer expuso su caso, “Mi madre tiene una masa que necesita ser extirpada y creo que es cancerosa. Mis padres tienen un buen seguro médico, pero aun así tendrán gastos significativos de su bolsillo. Mi padre me llamó y me dijo que necesitaban ayuda con el dinero”, explicó la joven para posteriormente dar a conocer que se negó a ayudarlo ya que el único dinero del que disponía era de sus ahorros para emergencias.

Posteriormente explicó que su perro había tenido un problema y era necesario realizarle una cirugía por lo que utilizó sus ahorros para pagar por el servicio, pero una vez que sus padres se enteraron y le reclamaron que prefería no ayudar a su madre y tener una deuda que terminar la vida de su mascota, por lo que pidió la opinión de los usuarios de Reddit para saber si ella era la que estaba mal en el caso.

Algunos usuarios la tacharon de tener una moralidad retorcida y le recriminaron su decisión, pero muchos más le dijeron que no había actuado de manera equivocada y el mayor argumento era que sus padres no eran su responsabilidad, mientras que su mascota sí lo es.