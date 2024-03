Revelan violaciones de SISD a Código de Educación de Texas

El Distrito Escolar Independiente de Socorro violó el Código de Educación de Texas al graduar a estudiantes que no cumplieron con los requisitos, no revelar las conexiones del administrador Paul Guerra con un proveedor utilizado por el Distrito y pagar 283 mil en estipendios no autorizados, según un informe publicado por la Agencia de Educación de Texas (TEA por sus siglas en inglés).

El informe fue publicado después de que la junta votara unánimemente a principios de este mes para aceptar el nombramiento de uno o más conservadores para supervisar el Distrito y desarrollar un plan de acción correctiva en respuesta a las conclusiones de la TEA. Los tutores designados por el estado tienen la autoridad para dirigir a los fideicomisarios y administradores, y anular cualquiera de sus decisiones.

TEA aún no ha nombrado conservadores para el distrito, que tiene 47 mil estudiantes.

Como parte del plan, la TEA podría cambiar las calificaciones de responsabilidad anteriores del Distrito y sus escuelas, que se utilizan para calificar el desempeño académico y la gestión financiera.

El informe decía que funcionarios de Socorro habían cooperado con la investigación.

“Cabe señalar que la Mesa Directiva de Socorro ISD solicitó este informe sin ningún intento de negociar su contenido. La Junta específicamente citó su deseo de ser transparente con sus partes interesadas y además creyó que la emisión del informe era necesaria para estar completamente informado al tomar decisiones para reformar su Distrito”, dice el informe.

Los funcionarios de la TEA también dijeron que el superintendente Nate Carman se unió al Distrito “después de que ocurrieron las violaciones comprobadas” y fue “firme en su cooperación con esta investigación especial”. Carman, quien fue nombrada superintendente en 2022, aceptó recientemente un trabajo en un distrito escolar de Arizona y dejará Socorro en junio.

Además de encontrar violaciones que llevaron al nombramiento de uno o más tutores, el informe también mencionó una serie de quejas presentadas ante la TEA en relación con miembros de la junta y administradores. Esas quejas, varias de las cuales involucraban al síndico Ricardo Castellano y su esposa, Gabriela, entonces maestra en el Distrito, se consideraron cerradas por el acuerdo de conciliación del Distrito con TEA y no fueron resueltas por los investigadores.

Guerra impugnó los hallazgos de la investigación y le dijo a El Paso Matters que no hizo nada malo.

El personal de SISD y el presidente de la junta, Micheal Najera, no han respondido a las solicitudes de comentarios.

El senador estatal César Blanco, demócrata por El Paso, dijo que el informe es un paso hacia la reparación del distrito.

“La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en la educación pública y nuestros estudiantes no merecen menos. La decisión del Distrito Escolar Independiente de Socorro de pedirle a la Agencia de Educación de Texas que supervise las operaciones del Distrito es un paso encomiable para retomar el rumbo, restaurar la confianza y promover el bienestar de los estudiantes, maestros y padres”, dijo Blanco. “Si bien el gobierno local permanecerá bajo la Junta Directiva y el superintendente de SISD, nuestra oficina está comprometida a trabajar estrechamente con SISD y TEA para abordar de manera rápida y efectiva cualquier desafío y garantizar que nuestros estudiantes reciban la educación de calidad que merecen para alcanzar su máximo potencial”.

Graduaciones inadecuadas

El informe de la TEA, basado en investigaciones que se remontan a 2020, describió una serie de fallas en el segundo Distrito escolar más grande de El Paso. El más grave es un hallazgo que confirmó un informe del auditor interno del Distrito de que al menos 276 estudiantes del último año (alrededor del 8% del total de graduados) pudieron graduarse en 2019 a pesar de que carecían de los créditos requeridos por la ley estatal.

La auditoría interna encontró graduaciones inadecuadas en todas las escuelas secundarias del Distrito, aunque la mayor cantidad se produjo en la escuela secundaria Socorro. José Espinoza, quien renunció en 2021, era el superintendente de Socorro ISD en ese momento.

Socorro estaba consciente desde 2013 de los posibles problemas en la forma en que rastreaba a los estudiantes de secundaria e implementaba políticas para abordar los problemas, según el informe.

“Sin embargo, como se mencionará a lo largo de este informe, los investigadores de la TEA encontraron que los administradores y el personal de SISD no lograron demostrar un cumplimiento sólido y carecieron de coherencia en la implementación y monitoreo de las políticas y procedimientos revisados”, dice el informe.

La investigación encontró que SISD documentó incorrectamente los expedientes académicos de los estudiantes, lo que resultó en que al menos 276 estudiantes del último año se graduaran en la primavera de 2019 sin cumplir con los requisitos locales y estatales. El informe de la TEA solo menciona 2019 y no alega graduaciones inadecuadas en otros años.

En muchos de esos casos, los estudiantes no obtuvieron créditos porque obtuvieron una calificación reprobatoria inferior al 70% o faltaron a demasiadas clases. La ley de Texas requiere que los estudiantes asistan al 90% de sus clases para graduarse. Si asisten a menos del 90% pero más del 75% de sus clases, aún pueden graduarse completando un plan de recuperación aprobado por su director.

En algunos casos, los estudiantes completaron sus planes de recuperación, pero aún no eran elegibles para graduarse porque los comités de asistencia del Distrito no verificaron que sus planes se completaran hasta meses después de la ceremonia.

Algunos estudiantes tampoco cumplieron con los requisitos de graduación porque el personal no presentó la documentación adecuada. SISD tiene una política que permite promediar dos partes de un curso para que un estudiante obtenga una calificación aprobatoria.

“Por ejemplo, un estudiante que obtenga un 72 en el primer semestre de un curso y un 68 en el segundo semestre obtendría un promedio de 70 y recibiría crédito por todo el curso”, afirma el informe.

Los investigadores de la TEA descubrieron que a varios estudiantes no se les otorgaron créditos según esta política porque no se enviaron los formularios para iniciar el proceso.

Según el informe, SISD no cuestionó ninguna de las acusaciones sobre graduaciones inadecuadas en su respuesta a la TEA.

El hecho de que un administrador no informe un posible conflicto de intereses

La investigación también encontró que Guerra, quien ha formado parte de la junta desde 2010, no presentó formularios que revelaran que fue gerente de ventas de Insco Distributing Inc., una empresa de suministros de calefacción, ventilación y aire acondicionado, entre 2017 y 2020. ha sido un proveedor aprobado para SISD desde 2015, según el informe. Guerra solo presentó los formularios requeridos en 2016 y 2021.

Según el Código de Educación de Texas, los miembros de la junta escolar deben revelar cualquier posible conflicto de intereses y abstenerse de discutir o votar sobre esos temas si ganan al menos 2 mil 500 dólares en un año con una empresa que hace negocios con el Distrito.

Guerra le dijo a El Paso Matters que llenó los formularios todos los años desde que asumió el cargo en 2010, pero el Distrito no mantuvo un registro de ello.

“Los presento todos los años. Ahora estamos tratando de encontrar los registros”, dijo Guerra. “Desafortunadamente, error mío, no hice una copia de los registros pero los envié”.

En octubre de 2021, la junta votó para aprobar una lista de proveedores, que incluía a Insco, para proporcionar equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado para el distrito.

Inicialmente, el administrador de SISD, Pablo Barrera, propuso aprobar la lista sin Insco, pero Guerra argumentó que la compañía debería permanecer, según el informe de TEA. Guerra inicialmente votó en contra de la moción, pero luego se abstuvo en una nueva votación después de que le recordaron que Insco era parte de la lista.

Aunque Guerra se abstuvo oficialmente de votar, la TEA consideró que sus comentarios durante la deliberación fueron inadecuados.

Guerra dijo que no sabía que no debería haber participado en esas discusiones.

“No debería haber hecho eso, de lo cual no tenía idea”, dijo Guerra. “Debería haberme quedado callado. Pero fue como ‘hola chicos, ya llené el papeleo, estoy bien’”.

Guerra dijo que lo único que discutió con la junta fue el hecho de que llenó los formularios de conflicto de intereses requeridos.

En respuesta a una solicitud de registros abiertos de El Paso Matters, el personal de SISD dijo que el Distrito no tenía registros de ningún formulario de divulgación de conflictos de intereses de 2022 a 2024.

En su respuesta a TEA, Socorro ISD afirmó que las leyes estatales sobre conflictos de intereses solo se aplican a los propios funcionarios electos, por lo que no tenía obligación de presentar una declaración en nombre de Guerra. El Distrito también afirmó que los formularios de conflicto de intereses solo deben presentarse si un proveedor hace un obsequio a un miembro de la junta o al personal. Los funcionarios de la TEA rechazaron esos argumentos y dijeron que tanto Guerra como el Distrito tenían la obligación de tomar nota de su posible conflicto de intereses.

Antes de la publicación de la investigación, Nájera le dijo a El Paso Matters que asumiría la responsabilidad y potencialmente renunciaría si aparecía mencionado en el informe.

Guerra dijo que no tiene intenciones de renunciar.

Estipendios inadecuados

Los investigadores de TEA también encontraron que Socorro ISD realizó 246 pagos indebidos de estipendios al personal, por un total de 283 mil dólares, entre 2016 y 2022. Los estipendios no estaban autorizados en el plan de compensación aprobado por la junta escolar en esos años, según el informe.

Los pagos indebidos incluyeron casi 78 mil en estipendios para entrenadores de fútbol y más de 33 mil dólares para maestros de educación especial. Según el informe, SISD no cuestionó ninguna de las acusaciones sobre estipendios no autorizados. El informe no parece solicitar el reembolso de los estipendios no autorizados a los empleados que los recibieron.

La TEA también investigó acusaciones de que los fideicomisarios y el personal se reunieron fuera de las reuniones programadas de la junta directiva para discutir los resultados de la auditoría de graduación y el mal uso de los fondos de educación especial.

El informe afirma que los investigadores no encontraron pruebas suficientes para determinar que hubo una violación.

Los Castellanos le dijeron a El Paso Matters que creen que están siendo atacados por el Distrito Escolar y la TEA por denunciar previamente los estipendios no aprobados.

No proporcionaron pruebas de que estuvieran siendo atacados.

Otras denuncias ante TEA

Además del informe de 36 páginas sobre los hallazgos que llevaron a la decisión de nombrar uno o más tutores, la TEA también publicó un apéndice de tres páginas de otras 11 quejas que involucran a Socorro ISD que la agencia había investigado desde 2021. TEA dijo que la junta escolar de Socorro había solicitado que el apéndice se hiciera público.

“Estas quejas… no han sido investigadas completamente al momento de este Informe Final. Estas quejas se resolvieron mediante un acuerdo y, por lo tanto, las investigaciones no se completarán en su curso habitual”, dice el apéndice del informe, y agrega que se “enviarán a la Junta y al (los) conservador (es) designado (s) como ayuda para futuras reformas necesarias”.

Una de las quejas involucró una grabación de audio de los miembros de la junta escolar Castellano y Barrera “discutiendo sobre la extralimitación de la junta y represalias contra el director del campus en el que una de sus esposas trabajaba como maestra. La grabación de audio parecía referirse a su deseo de involucrarse en varios asuntos de personal en el Distrito”, según el apéndice del informe.

TEA abrió esta investigación el 10 de enero de 2023, aproximadamente tres semanas después de que El Paso Matters publicara una historia sobre la grabación , que Gabriela Castellano había presentado en 2021 como parte de una queja contra su director en la escuela Bill Sybert. Ricardo Castellano es un teniente de Policía retirado de El Paso.

Tres de las denuncias investigadas por TEA provinieron de Gabriela Castellano, alegando que su director y otros funcionarios del Distrito estaban actuando de manera inapropiada. En una denuncia, alegó que un miembro de la junta escolar que no fue identificado “la miró fijamente ‘con ira’ durante un juego”.

Tres de las denuncias –incluida la grabación de audio– involucraban acusaciones de irregularidades por parte de los Castellano, incluida una del director de Gabriela Castellano. Gabriela Castellano ya no es empleada de Socorro ISD.

Otra denuncia acusa a Barrera, miembro de la junta escolar, un agente retirado de la Patrulla Fronteriza, de acosar a una maestra después de que el hijo de Barrera no fue admitido en un programa magnet.

La denuncia más reciente fue presentada el 17 de noviembre de 2023 por Ricardo Castellano, alegando que la junta estaba violando sus propias políticas al colocar y eliminar puntos de la agenda.