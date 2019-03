Renueva O'Rourke exhorto para legalizar mariguana

El político paseño Beto O'Rourke se mantiene pendiente de declarar sus intenciones rumbo a la Carrera Presidencial del 2020. Sin embargo, por medio de un correo electrónico que fue enviado a su larga base de seguidores, se posicionó de nuevo en el debate en pro de la legalización de la mariguana a nivel federal y otros temas que pueden definir su campaña.

El lunes pasado el equipo de O'Rourke envió un mensaje en donde el ex representante de Texas se dijo a favor del enervante, una temática que ha permeado entre los aspirantes a la candidatura demócrata a la presidencia.

"Estoy más convencido que nunca de que podemos y debemos construir un sistema de justicia penal que sea más justo y que acerque a nuestro país con urgencia a las palabras escritas por encima del tribunal más alto de nuestra tierra: justicia igualitaria bajo la ley", detalló O'Rourke en el correo electrónico.

"Primero, tenemos que poner fin a la guerra fallida contra las drogas que ha sido durante mucho tiempo una guerra contra las personas, librada contra algunas personas sobre otras. ¿Quién será el último hombre, más probable que no sea un afroamericano, que languidece tras las rejas por poseer o consumir mariguana cuando es legal de alguna forma en más de la mitad de los estados de este país?", afirmó el ex candidato al Senado.

"Deberíamos poner fin a la prohibición federal de la mariguana y borrar los registros de aquellos que fueron encerrados por poseerla, asegurarnos de que puedan obtener trabajo, terminar su educación, contribuir a la grandeza de este país", agregó en la misiva distribuida masivamente a sus seguidores.

Legalizar la mariguana fue uno de las cinco temas que O'Rourke tocó en el correo electrónico, además de reformar el sistema de justicia de los Estados Unidos.

O'Rourke propuso poner fin al sistema actual de fianzas en efectivo que, dijo, "castiga a las personas por ser pobres".





Otra propuesta





Propuso también eliminar las prisiones privadas con fines de lucro del sistema de justicia de los Estados Unidos, y poner fin al uso de la sentencia mínima obligatoria para los delitos no violentos relacionados con las drogas.

El paseño pidió ayudar a las personas que han sido encarceladas a reanudar sus vidas y contribuir a su máximo potencial.

Beto O’Rourke, de 46 años, representó a El Paso en tres sesiones en la Cámara de Representantes, justo antes de enfrentar al republicano Ted Cruz en las urnas en el 2018.

El político paseño dijo seguir considerando el competir contra el presidente Donald Trump en las elecciones del 2020,aunque hasta el momento no ha hecho el anuncio sobre la forma en que participará en dichos comicios, ya sea en una formula como candidato a la vicepresidencia o por la presidencia misma.

El correo electrónico de O'Rourke fue enviado a menos de tres semanas de que el politico dirigió una marcha en El Paso en contra de las políticas del presidente Donald Trump, justo al mismo tiempo en que el mandatario realizó un mitin de campaña en el Coliseo de El Paso.

En el año 2009, O'Rourke se convirtió en uno de los primeros defensores de la legalización de la mariguana como representante de la ciudad de El Paso.

En dichas funciones O'Rourke presentó una resolución frente al Cabildo de la Ciudad de El Paso, que insta al Congreso a debatir seriamente la legalización de las drogas, en particular la mariguana.

En el año 2011, justo cuando se postuló para el Congreso, O'Rourke y Susie Byrd, entonces representante del Cabildo, publicaron un libro sobre los efectos de la guerra contra las drogas "Dealing Death and Drugs: The Big Business of Dope" en los E.U."

El correo electrónico instó a los partidarios a respaldar las reformas al ir a un enlace y agregar su nombre e información de contacto junto a un recuadro nombrado las "5 ideas para reformar nuestro sistema de justicia".