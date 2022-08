Reciben batas blancas estudiantes de odontología

El Paso.- Recibir una bata blanca es una tradición tradicional y un símbolo de la transformación de un estudiante en un proveedor de atención médica.

Para la Generación 2026 de la Escuela de Odontología Hunt, la nueva bata blanca de cada estudiante representó algo especial y distintivo cuando se la vistieron por primera vez el sábado en el campus de El Paso del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Texas Tech (TTUHSC).

La bata puede representar liderazgo, profesionalismo, esperanza e incluso amor.

Felisha Vallabh, originaria de Las Cruces, soñaba con su primera bata blanca desde niña, cuando su hermana, farmacéutica, recibió la suya. Uno de los mayores partidarios de Vallabh fue su padre, quien no tenía dudas de que su hija algún día tendría la suya.

“Mi papá falleció el año pasado y fue su último deseo que yo obtuviera mi bata blanca. Entonces, fue una ceremonia muy agridulce sin él allí para verme, pero sé que me está cuidando y estará conmigo durante los próximos cuatro años”, dijo Vallabh, una graduada de la Universidad Estatal de Nuevo México. “Me alegro de que supiera que ingresé a la facultad de odontología. De hecho, fue la primera persona a la que le dije una vez que me aceptaron. Desde ese día, me motivó a dar lo mejor de mí y convertirme en dentista, como él sabía que podía hacerlo”.

Además de enorgullecer a su padre, Vallabh se encuentra entre los primeros tres estudiantes de la Escuela de Medicina Dental Hunt de Nuevo México. Gracias a una asociación entre la Escuela de Medicina Dental Hunt y el Departamento de Educación Superior de Nuevo México, dos de los estudiantes recibirán asistencia para la matrícula. Como parte de la asociación, la agencia cubre la diferencia entre la matrícula dentro y fuera del estado para los estudiantes de Nuevo México que de otro modo tendrían que pagar la matrícula más alta para foráneos para asistir a la escuela de Texas.

La clase de 2026 tiene 61 estudiantes, con más de un tercio proveniente del oeste de Texas y la región fronteriza de México, incluidos 11 de El Paso. Alrededor del 34 por ciento son estudiantes universitarios de primera generación y el 61 por ciento habla más de un idioma. Debido a que la mayoría de los dentistas que se gradúan establecen sus consultorios cerca de sus escuelas de odontología, la Escuela de Medicina Dental Hunt ayudará a aliviar la grave escasez de dentistas en Borderplex. En el condado de El Paso, solo hay un dentista por cada 4 mil 840 residentes, en comparación con el promedio nacional de un dentista por cada mil 638.

Antes de que los estudiantes recibieran sus batas blancas, un invitado especial presentó el discurso de apertura de la ceremonia: el presidente de la Asociación Dental Estadounidense (ADA), el doctor Cesar R. Sabates, les habló a los estudiantes sobre la superación de desafíos para alcanzar sus sueños. En su caso, sus padres sacrificaron casi todo al emigrar de la Cuba gobernada por Fidel Castro a los Estados Unidos cuando era niño, para asegurarse de que él y los suyos tuvieran la oportunidad de alcanzar sus sueños.

Su padre, Cesar L. Sabates, era un cirujano oral y maxilofacial en Cuba que quiso irse pero no pudo, porque el gobierno valoraba su habilidad, hasta que le diagnosticaron la enfermedad de Hodgkin. Finalmente, se les permitió salir de Cuba; la familia Sabates se mudó a los Estados Unidos, donde Sabates padre recibió tratamiento médico para su enfermedad, asistió a la escuela de odontología y continuó practicando como dentista en su nuevo país. A sus hijos les inculcó el amor por la profesión y por superar cualquier desafío que la vida pueda poner en su camino.

“Siempre le digo a la gente, nací en Cuba y renací en Houston, Texas, donde superé el cáncer cuatro veces como paciente en el MD Anderson Cancer Center”, dijo el doctor Sábados dijo. “Todos somos capaces de superar nuestras dificultades. Nada es imposible con la mentalidad correcta y la fe en Dios. Y ese es mi mensaje para estos estudiantes”.

Las palabras de Sabates se quedaron con los estudiantes después de que se pusieron sus batas. Cada alumno también reflexionó sobre lo que significa la bata blanca en su propia vida. Para Jake Jurecky, será un símbolo de confianza para sus futuros pacientes.

“Tuve muchos problemas dentales cuando era más joven, con los dientes apiñados. Pude cuidarlo y, como resultado, tuve una gran experiencia con los dentistas mientras crecía”, dijo Jurecky, un estudiante nacido y criado en El Paso. “Entonces siempre escuché a otros hablar sobre sus experiencias negativas en el dentista. Entonces, después de graduarme, quiero cambiar esa percepción con mis futuros pacientes. Quiero que tengan una gran experiencia como la mía”.

Por segundo año consecutivo, las batas blancas fueron un regalo de Ed y Sue Anderson a los estudiantes de la Escuela de Medicina Dental de Hunt. Ed Anderson tiene una larga historia como empresario de El Paso. Es socio de NovaDX, un servicio de laboratorio, y presidente de Diversified Interiors, una empresa de contratación comercial que fundó hace 40 años.

La Escuela de Medicina Dental Hunt abrió en 2021 y es la primera institución de su clase en abrir en más de 50 años en Texas. La facultad de odontología ofrece el plan de estudios más innovador del país y prepara a los estudiantes para el futuro con simulación de alta tecnología y un laboratorio de fabricación avanzado.

Por primera vez para cualquier escuela de odontología en la nación, los estudiantes comienzan la capacitación clínica y la interacción con el paciente durante su primer semestre. Como la única facultad de odontología en la frontera entre Estados Unidos y México, es la primera y única facultad de odontología del país que requiere cursos de español.

“Una de las cosas que me encantan de esta escuela es que promueve la diversidad”, dijo el doctor Sabates. “El decano de la escuela, el doctor Richard Black y la facultad aquí han hecho un trabajo tremendo. Estas instalaciones, la tecnología y el plan de estudios me han impresionado. Realmente creo que se destacarán en la creación de una nueva generación de dentistas para esta región”.