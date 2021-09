Realizará EPCC Fiesta Literaria anual

El Paso Community College (EPCC) celebrará su decimotercera fiesta literaria anual los días 8 y 9 de octubre. El ganador del Premio Legado Literario de este año es Lupe Méndez e Iris López de Mija recibirá el Premio Espíritu Comunitario. La Fiesta se transmite en vivo, es gratis y esta abierta al público.

“La Fiesta Literaria destaca libros, escritores y lectores con actividades para personas de todas las edades”, dijo Janine Rudnick, Coordinadora de Fiesta Literaria de EPCC. “Este es un gran evento para que los padres lo vean con sus hijos debido a la amplia variedad de actividades”.

Originario de Galveston, Tx, Lupe Méndez trabaja para promover eventos de poesía, aboga por la alfabetización/literatura y organiza talleres de escritura creativa. Es el fundador de Tintero Projects y trabaja con escritores latinos emergentes y otros escritores afrodescendientes dentro de la región de la costa del Golfo de Texas, con Houston como centro. Méndez es CantoMundo, Macondo y becario de incubadora de poetas emergentes. Ha sido seleccionado como el Poeta Laureado de Texas 2022. “¡EPCC se enorgullece de tener a Lupe como orador destacado y ganador del Premio Legado Literario!”, dice un comunicado.

Iris López descubrió su pasión por empoderar a las mujeres que trabajan en un campo dominado por los hombres. Luego comenzó Mija (sin fines de lucro), Yes You Can! que tiene como objetivo alentar y recordar a las mujeres de todas las edades que un mundo igual es posible.

La treceava Fiesta Literaria Anual de EPCC comienza el 8 de octubre a las 4:00 p.m. con Memorias del Silencio, Iris López de Mija y ganadora del Premio Espíritu Comunitario, ¡Ándale, Prieta! Las historias sobre el vínculo entre una abuela y una nieta y la velada terminará con las presentaciones de los estudiantes del Equipo de Discurso, Debate y Actuación de EPCC.

El 9 de octubre, un día completo de eventos, comenzará a las 10:00 a.m. Algunos de los eventos incluyen Historias para niños, Nancy Green; Escritura creativa más el proceso de creación de un audiolibro, DeDe Camacho; Drag Queen Story Hour for Children, Jesus Cimi Alvarado; La frontera a través de los ojos de un muralista, Donna Muñoz; Escritura para diferentes públicos: la experiencia de un autor, Isabel Quintero y Zeke Peña; Perspectivas de escribir e ilustrar un libro infantil, Gris Muñoz; Chica Coatlicue—Poemas e historias, Lupe Méndez; Ganador del premio Literacy Legacy y el lanzamiento Chrysalis 2021.

Todos los eventos serán gratuitos, transmitidos en vivo y abiertos al público. Para el formulario de registro vaya a http://go.epcc.edu/LitFiesta21