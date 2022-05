Presentan programa para proteger a proveedores de atención médica

La congresista Verónica Escobar presentó la Ley de Seguridad de los Proveedores de Atención Médica de 2022 para establecer programas de subvenciones para proveedores de atención médica con el fin de mejorar la seguridad física y cibernética de sus instalaciones, personal y pacientes.

“Los proveedores de atención médica son trabajadores de la salud esenciales que han estado apareciendo, innovando y adaptándose constantemente. Quienes brindan servicios críticos de aborto han tenido que hacer esto frente a las amenazas, la violencia y el acoso implacable de los extremistas”, dijo la congresista Escobar.

“A medida que vemos que el extremismo violento continúa en este país, es hora de que el Congreso actúe y brinde protección. La comunidad de inteligencia ha estado advirtiendo sobre un mayor nivel de violencia política contra los proveedores debido a la filtración del proyecto de opinión de la Corte Suprema para anular Roe vs. Wade. Necesitamos actuar con urgencia y garantizar que el personal y las instalaciones tengan suficientes recursos para protegerse contra tales amenazas”, agregó.

La Ley de Seguridad de los Proveedores de Atención Médica de 2022 modifica la Ley de Servicios de Salud Pública para permitir que el Secretario otorgue subvenciones para que los proveedores paguen los costos de los servicios y mejoras de seguridad necesarios, incluidos, entre otros, los sistemas de cámaras de vigilancia por video y las mejoras de privacidad de datos y mejoras estructurales.

Actualmente, la legislación está copatrocinada por 100 miembros del Congreso y la Senadora Kirsten Gillibrand (NY) presentará su compañera en el Senado.

La Ley de Seguridad de los Proveedores de Atención Médica de 2022 ha sido respaldada por Planned Parenthood Federation of America, National Women’s Law Center, Feminist Majority Foundation, Physicians for Reproductive Health, National Abortion Federation, URGE: Unite for Reproductive and Gender Equity, National Partnership for Women & Families y Católicos por la Elección.

“Planned Parenthood Federation of America está agradecida por la introducción de la Ley de Seguridad de los Proveedores de Atención Médica por parte de la representante Verónica Escobar y por trabajar para abordar la crisis de acceso al aborto que enfrenta nuestra nación. El Congreso debe fortalecer las protecciones para los proveedores de atención médica y los pacientes en nuestras comunidades que podrían ser el blanco de los extremistas contra la interrupción del embarazo debido a la atención médica que brindan o reciben. Nadie debe tener miedo de buscar o brindar atención médica esencial. Planned Parenthood está lista para trabajar con los legisladores en todos los niveles porque todos tienen un papel que desempeñar en la protección y el fortalecimiento del acceso al aborto”, dijo Karen Stone, vicepresidenta de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de Planned Parenthood Federation of America.

“Este es un momento crucial en la lucha por la libertad reproductiva que requiere que nuestros líderes den un paso al frente y luchen por nuestros derechos fundamentales. Estamos agradecidos con el liderazgo de la representante Escobar, ya que el derecho al aborto y el acceso enfrentan amenazas urgentes, y esperamos continuar trabajando con ella para garantizar que todos tengan la libertad de tomar sus propias decisiones sobre sus vidas, cuerpos y futuros”. dijo el presidente de NARAL Pro-Choice America, Mini Timmaraju.