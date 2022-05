Veta Leeser extensión de contrato del City Manager

El Paso— El alcalde de El Paso, Oscar Leeser anunció el veto de la extensión de contrato y posible aumento de salario del Administrador de la Ciudad, Tommy González, que fue aprobado por el Concejo Municipal el pasado 16 de mayo.

El alcalde Leseer publicó un memorando ante el secretario Municipal para notificar al Concejo Municipal, el administrador de la ciudad y miembros del público el veto del punto 2 de la agenda municipal.

El punto mencionado por el alcalde detalla la “Discusión y acción para revisar y enmendar el contrato de trabajo para el administrador de la ciudad en consonancia con la meta del Plan Estratégico de la Ciudad de Establecer el Estándar para una Buena Gobernanza y Gestión Fiscal”.

Asimismo, Leeser enlistó tres razones por las que emitió el veto:

1. El administrador de la ciudad tiene un contrato actual que se renovó en 2019 y no expirará hasta 2024. Es 2022 y, por lo tanto, es prematuro modificar o renovar su contrato en este momento.

2. Extender y mejorar cualquier contrato actual, en un momento en que nuestros electores se enfrentan a mayores costos de vida y mayores valoraciones de propiedades, no es prudente ni está garantizado. Como organismo gubernamental debemos apretarnos el cinturón, no comprometernos a gastar innecesariamente o mejorar los contratos vigentes. Llegará el momento -según consta en su actual contrato- en el que convenga renegociar con el Ayuntamiento, pero ese momento no es ahora.

3. Solicité, pero me informaron, que no podemos predecir una estimación del impacto económico para la Ciudad de estas enmiendas propuestas hasta 2029. Tomar una acción de veto no es algo que tome a la ligera. Es con una cuidadosa consideración que llegué a esta decisión. El desempeño del administrador de la ciudad no tiene nada que ver con mi acción. Mi veto se basa en las razones expuestas anteriormente.