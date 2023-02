¿Nueva normalidad? Largas filas de El Paso a Juárez por el ‘Libre’

El Paso.- Usuarios de los puentes internacionales reportaron filas excesivamente largas, de más de 40 minutos, para cruzar de El Paso a Juárez por el puente “Libre” hoy por la mañana.

De acuerdo con testimonios recopilados por este medio, los vehículos se alineaban por los dos puentes de las autopistas que conducen a la salida de El Paso a Juárez.

PUBLICIDAD

“Parecía como si fuera sábado o viernes por la tarde”, dijo Jaime Valadez, un guiador que se encontraba en la fila. “Ahora tenemos que preguntar cuando vamos para Juárez cómo estarán las filas, algo que no ocurría antes”.

En diferentes plataformas de redes sociales existen chats en los que los participantes informan sobre las filas rumbo a México.

En el “Libre” –Córdova de las Américas–, las filas se estrangulan por diversos factores: las lectoras de placas del lado estadounidense, justo antes de la joroba del puente; ocasionalmente en ese punto a veces hay inspecciones extras de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP).

También se da el caso que del lado mexicano no estén funcionando más de la mitad de las garitas, lo que complica las filas para ingresar a Juárez.

“Eso me pasó el lunes. Sólo operaban las de la izquierda por la mañana tal vez por ser feriado. No entiendo cómo con tanta Guardia Nacional no se ponen las pilas”, dijo Valadez.

Otro factor que señalan los usuarios es la falta de accesos a Juárez por el “freeway”, luego de las construcciones del proyecto Connect I-10, que enlaza la autopista I-10 con el Loop 375, el Border Highway.

Desde entonces el acceso a Juárez por la calle Paisano quedó cerrado a la circulación.

De acuerdo con el Departamento de Tranporte de Texas (TxDOT), su prioridad fue interconectar a El Paso, no mejorar el acceso al país vecino.

“Creo que fallaron con su obra. Se equivocaron”, publicó un usuario en redes sociales al respecto.