Muere hombre tras ser atropellado en carretera de El Paso

Ciudad Juárez— Un conductor arrolló a un hombre que caminaba por una carretera al noreste de El Paso y lo mató. El conductor involucrado huyó de la escena. Crime Stoppers of El Paso y el Departamento de Policía de El Paso piden ayuda para encontrar al conductor durante el Crimen de la semana de esta semana.

En la madrugada del domingo 23 de mayo de 2021, a las 2:34 a.m., Sergio Alberto Banda, de 24 años, caminaba por uno de los carriles hacia el sur de la US 54 en el tercer carril de tráfico. Un automóvil que viajaba por ese carril impactó a Banda y huyó del lugar. Los investigadores encontraron evidencia que indica que el vehículo involucrado es un Nissan Versa gris de 2011 a 2019. El vehículo de chocar y correr debe tener un lado delantero izquierdo dañado para incluir un espejo del lado del conductor que falta debido al choque.

Cualquiera que tenga información sobre este caso debe llamar a Crime Stoppers of El Paso inmediatamente al 566-8477 (TIPS) o en línea al; www.crimestoppersofelpaso.org. Permanecerá en el anonimato y, si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden y los medios de comunicación para resolver delitos.