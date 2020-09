Llaman autoridades a ejercer la sana distancia

Armando Vela / El Diario de El Paso

El Paso— Autoridades de la Ciudad y el Condado de El Paso aplaudieron la decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, de permitir la relajación de algunas restricciones comerciales ante la baja en la incidencia de casos de Covid-19 a nivel estatal.

No obstante, pidieron cautela a los paseños y llamaron a practicar la sana distancia y medidas de higiene como el uso de cubrebocas para evitar la propagación o el rebrote del nuevo coronavirus.

En conferencia de prensa semi-virtual –en la que por primera vez en varios meses los funcionarios permitieron la presencia en vivo de algunos miembros de la prensa–, el alcalde Dee Margo, el juez del Condado, Ricardo Samaniego, y la autoridad de Salud de la Ciudad y el Condado, doctor Héctor Ocaranza, dieron a conocer su postura ante el anuncio de Abbott.

Según la orden de Abbott, se pueden aumentar los límites de capacidad para muchas empresas en todas las áreas del estado con tasas de hospitalización por Covid-19 inferiores al 15%. Eso incluye El Paso, que según el alcalde Dee Margo se encuentra actualmente en un 9,6%.

Margo aplaudió las acciones del gobernador como un paso hacia la reapertura total de la economía, que el alcalde agregó que tendría que reconstruirse por completo para algunas industrias de El Paso.

Pero a medida que se expande la reapertura económica, Samaniego advirtió a los habitantes de El Paso que no se volvieran complacientes y los instó a continuar siguiendo las pautas de distanciamiento social y usar una máscara, como lo exigen los mandatos estatales y locales.

Aunque la orden del gobernador, entre otras cosas, abrió el camino para que los museos y las bibliotecas operaran al 75 por ciento de su capacidad, Margo dijo que la ciudad aún estaba evaluando si tenía el personal y las finanzas necesarias para reabrir esas instalaciones en El Paso.

En duda, Halloween

Además, los funcionarios dijeron que todavía estaban discutiendo cómo manejar Halloween el próximo mes. Si bien El Paso aún no ha tomado una decisión, algunas comunidades en todo el país no permitirán el pedir dulces con el tradicional “trick or treat” debido al virus.

El jueves, el condado de El Paso informó 2 mil 801 casos conocidos de virus activos. El doctor Ocaranzaalentó a los habitantes de El Paso a vacunarse contra la influenza a medida que nos acercamos a la temporada de influenza para mantener bajas las hospitalizaciones en medio de la pandemia Covid-19.

Reabren ligas recreativas

El Departamento de Parques y Recreación reanudará las Ligas Deportivas de la Ciudad el sábado 19 de septiembre, después de recibir orientación de los funcionarios de salud pública y de acuerdo con las pautas para los deportes recreativos del gobernador de Texas, Greg Abbott.

“Si bien se aprobó el regreso al juego, instamos a los participantes, entrenadores y padres a que se adhieran a las pautas de COVID-19”, dijo el doctor Ocaranza. "Seguir las recomendaciones no solo mantendrá seguros a nuestros atletas, espectadores y comunidad, sino que también ayudará a reducir la propagación del COVID-19 y evitará la exposición innecesaria".

Todos los deportes de la ciudad se reanudarán con el inicio del futbol americano juvenil, seguido de deportes para jóvenes y adultos como el softbol, beisbol y baloncesto, futbol soccer y hockey en línea poco después.

“El tiempo y la actividad física, especialmente los deportes, son importantes para el bienestar de nuestra comunidad y los residentes”, dijo el director de Recreación y Asuntos Culturales, Ben Fyffe. "Estamos orgullosos del arduo trabajo que ha realizado nuestro personal de la División de Deportes para poder recuperar nuestras ligas de la Ciudad de una manera segura y saludable para nuestros atletas y la comunidad deportiva".