Incorpora UTEP doctorado en terapia ocupacional

La Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas aprobó un nuevo doctorado en terapia ocupacional en la Universidad de Texas en El Paso.

El título de Doctor en Terapia Ocupacional (OTD) reemplazará el título de Maestría en Terapia Ocupacional (MOT) de UTEP y preparará profesionales de servicio que mejorarán la calidad de vida y reducirán las disparidades de salud en la región de El Paso.

“La oportunidad de ofrecer un doctorado en nuestro programa de Terapia Ocupacional en la Facultad de Ciencias de la Salud brindará a nuestros estudiantes y a la región a la que servimos una mayor capacidad para responder a los determinantes sociales de la salud y brindar atención médica sobresaliente basada en terapia ocupacional con experiencia, empatía e integridad”, dijo William H. Robertson, Ph.D., decano de la Facultad de Ciencias de la Salud.

El OTD es el nivel más alto de preparación académica que puede obtener un terapeuta ocupacional de nivel inicial. Se espera que sea el programa de grado requerido para ingresar a la profesión de terapia ocupacional en los próximos años.

La Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC) también aprobó el programa OTD de UTEP.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, se espera que la demanda de terapeutas ocupacionales crezca un 16% hasta 2029. Los terapeutas ocupacionales tratan a pacientes que tienen lesiones, enfermedades o discapacidades mediante el uso terapéutico de las actividades cotidianas.

El OTD será el tercer doctorado ofrecido a través de la Facultad de Ciencias de la Salud de UTEP.

El programa comenzará en el otoño de 2022. Se admitirá una cohorte de 24 estudiantes en el primer año y el objetivo es aumentar la inscripción en el programa cada año a través de un proceso de selección competitivo.

Los estudiantes tomarán cursos en ciencias fundamentales y clínicas, evaluación general de terapia ocupacional, tratamiento y prácticas basadas en evidencia, así como prácticas basadas en investigación y ocupación que incorporan relevancia cultural y contextual.

El programa OTD de UTEP será el único en el Sistema de la Universidad de Texas que requerirá que los estudiantes completen dos cursos de habilidades conversacionales en español. Estos cursos están directamente relacionados con las necesidades de la comunidad atendida en el condado de El Paso y las áreas circundantes donde el español suele ser el idioma principal.

“El doctorado de UTEP en terapia ocupacional, con un enfoque en la excelencia inclusiva y una cultura de cuidado, significa que continuaremos preparando excelentes terapeutas ocupacionales preparados para satisfacer las necesidades de la comunidad de Paseo del Norte durante muchos años”, dijo Dahlia Castillo, OTD, OTR, profesor asistente clínico y director del Programa de Terapia Ocupacional.

Los graduados del programa serán elegibles para tomar el Examen Nacional de Certificación de Terapia Ocupacional administrado por la Junta Nacional de Terapia Ocupacional.

El nuevo programa eleva a 24 el total de doctorados en la UTEP, junto con 74 programas de licenciatura y 70 de maestría.

UTEP a la vanguardia

La Universidad de Texas en El Paso es la principal universidad para hispanos de los Estados Unidos. Ubicada en el extremo occidental de Texas, donde convergen tres estados y dos países a lo largo del Río Grande, el 84% de nuestros más de 24 mil estudiantes son hispanos y la mitad son los primeros en sus familias en ir a la universidad.

UTEP ofrece 169 programas de licenciatura, maestría y doctorado en la única universidad de investigación de primer nivel de acceso abierto en Estados Unidos.