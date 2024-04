Impulsan extranjeros el mercado laboral de EU

Washington– Maine tiene muchas langostas. También tiene una gran cantidad de personas mayores, quienes están cada vez menos dispuestas y capacitadas para atrapar, limpiar y vender los crustáceos que componen una industria de mil millones para el estado. Las empresas están recurriendo a trabajadores nacidos en el extranjero para cubrir la brecha.

“Las personas nacidas en Maine generalmente no están buscando trabajo en la manufactura, especialmente en la manufactura de alimentos”, dijo Ben Conniff, uno de los fundadores de Luke’s Lobster, explicando que la planta de procesamiento de langostas de la empresa ha estado mayormente conformada por inmigrantes desde que abrió en 2013, y que los trabajadores nacidos en el extranjero ayudan a mantener “la economía de recursos naturales en marcha”.

Maine tiene la población más vieja de cualquier estado de los Estados Unidos, con un promedio de edad de 45.1 años.

A medida que Estados Unidos envejece en general, el estado ofrece una vista previa de cómo podría ser eso económicamente, y del papel crítico que es probable que jueguen los inmigrantes para llenar los vacíos en el mercado laboral que se crearán a medida que los trabajadores nacidos en el país se jubilen.

A nivel nacional, se espera que la inmigración se convierta en una fuente cada vez más crítica de nuevos trabajadores y vitalidad económica en las próximas décadas.

Es un aspecto positivo en un momento en que las enormes corrientes migratorias que comenzaron en 2022 están poniendo a prueba los recursos estatales y locales en todo el país y generando una reacción política. Si bien el flujo puede plantear desafíos a corto plazo, también está impulsando el potencial económico de Estados Unidos.

Los empleadores hoy están logrando contratar rápidamente en parte debido al suministro de mano de obra entrante. La Oficina de Presupuesto del Congreso ya ha revisado al alza tanto sus proyecciones de población como de crecimiento económico para la próxima década a la luz de la ola de recién llegados.

En Maine, las empresas ya están empezando a buscar inmigrantes para llenar los vacíos en la fuerza laboral en las plantas y en los oficios calificados por igual, ya que los empleados nacidos en el país abandonan la fuerza laboral o se encaminan hacia la jubilación.

Los legisladores estatales están trabajando para crear una Oficina de Nuevos Estadounidenses, un esfuerzo para atraer e integrar a los inmigrantes en la fuerza laboral, por ejemplo. También las empresas privadas están enfocadas en el tema.

Los fundadores de Luke’s Lobster iniciaron una iniciativa llamada Lift All Boats en 2022 para complementar y diversificar la industria de la pesca de langosta que envejece rápidamente. Su objetivo es enseñar a minorías y a otras personas ajenas a la industria cómo pescar langostas y cómo avanzar a través del extenso y complejo proceso de concesión de licencias, y aproximadamente la mitad de los participantes han sido nacidos en el extranjero.

En Maine la población nacida en el extranjero es una proporción más pequeña de la del país en su conjunto, pero el estado está viendo un aumento en la inmigración a medida que los refugiados y otros nuevos entrantes llegan.

Eso refleja una tendencia que se está desarrollando a nivel nacional. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que Estados Unidos añadió 3.3 millones de inmigrantes el año pasado y agregará otros 3.3 millones en 2024, un aumento considerable desde los 900 mil que era típico en los años previos a la pandemia.

Por canales legales, la mayoría

Entre un tercio y la mitad de la ola de inmigrantes del año pasado ingresaron por canales legales, con visas de trabajo o ‘tarjetas verdes’, según un análisis de Goldman Sachs. Pero un aumento en la entrada de inmigrantes al país de manera ilegal también ha sido responsable del aumento, estiman los economistas.

Muchos inmigrantes recientes se han concentrado en ciudades específicas, a menudo para estar cerca de otros inmigrantes o, en algunos casos, porque fueron llevados allí en autobús por el gobernador de Texas, Greg Abbott, después de cruzar la frontera. Miami, Denver, Chicago y la ciudad de Nueva York han sido grandes receptoras de recién llegados.

En ese sentido, la inmigración de hoy no es económicamente ideal. A medida que se reubican en grupos, los migrantes no necesariamente terminan en lugares que más necesitan su mano de obra. Y el hecho de que muchos no estén autorizados para trabajar puede dificultar que se integren fácilmente en el mercado laboral.

Adriana Hernández, de 24 años, madre de cuatro hijos de Caracas, Venezuela, vive con su familia en un apartamento de una habitación en Aurora, Colorado. Después de viajar a través del Tapón del Darién en América Central y cruzar la frontera en diciembre, Hernández y su familia se entregaron a las autoridades de inmigración en Texas y luego viajaron en autobús a Colorado.

No tienen autorización para trabajar mientras esperan que un juez decida sobre su caso, por lo que el esposo de Hernández ha recurrido al trabajo diario para mantenerlos alojados y alimentados.

“Económicamente me va muy mal, porque no hemos tenido la oportunidad de obtener un permiso de trabajo”, dijo Hernández en español.

Es un problema común en el área de Denver, donde los refugios albergaban a casi 5 mil personas en su punto máximo a principios de este año, dijo Jon Ewing, un portavoz de Servicios Humanos de Denver. La Ciudad ha ayudado a alrededor de 1,600 personas a solicitar autorización para trabajar, casi todas con éxito, mientras intenta poner a los inmigrantes de pie para que no abrumen las opciones locales de refugio.

La mayoría de las personas que obtienen autorización encuentran trabajo bastante fácilmente, dijo Ewing, con empleadores como carpinteros y chefs ansiosos por la afluencia de nuevos trabajadores.

A nivel nacional, incluso con las barreras que impiden que algunos inmigrantes sean contratados, la enorme afluencia reciente ha estado ayudando a impulsar el crecimiento del empleo y acelerar la economía.

¿Indispensable?

“Estoy muy seguro de que no habríamos visto los aumentos de empleo que vimos el año pasado –y ciertamente no podemos sostenerlo– sin la inmigración”, dijo Wendy Edelberg, directora del Proyecto Hamilton, un grupo de investigación de políticas económicas en la Institución Brookings.

El nuevo suministro de inmigrantes ha permitido a los empleadores contratar a un ritmo rápido sin sobrecalentar el mercado laboral. Y con más personas ganando y gastando dinero, la economía ha estado protegida contra la desaceleración e incluso la recesión que muchos economistas veían como casi inevitables a medida que la Reserva Federal aumentaba las tasas de interés en 2022 y 2023.

Ernie Tedeschi, investigador en la Facultad de Derecho de Yale, estima que la fuerza laboral habría disminuido en aproximadamente 1.2 millones de personas sin la inmigración desde 2019 hasta finales de 2023 debido al envejecimiento de la población, pero que la inmigración en cambio le ha permitido crecer en 2 millones.

Los economistas piensan que la ola de inmigración también podría mejorar la demografía de la fuerza laboral de Estados Unidos en el largo plazo incluso a medida que la población nacida en el país envejece, con una mayor proporción de la población en edad de retirarse cada año.

El envejecimiento de la nación podría eventualmente llevar a escasez de mano de obra en algunas industrias –como las que ya han comenzado a surgir en algunos sectores empresariales de Maine– y significará que una base más pequeña de trabajadores estará pagando impuestos para apoyar programas federales como el Seguro Social y Medicare.

Los inmigrantes tienden a ser más jóvenes que la población nacida en el país, y tienen más probabilidades de trabajar y tener una mayor fertilidad. Eso significa que pueden ayudar a fortalecer la población en edad de trabajar. Oleadas anteriores de inmigración ya han ayudado a mantener la mediana de edad de Estados Unidos más baja y su población creciendo más rápidamente de lo que lo haría de otra manera.

“Incluso las oleadas que fueron difíciles y abrumadoras al principio, hubo ventajas al otro lado de eso”, dijo Tedeschi.

De hecho, la inmigración está en camino de convertirse cada vez más en un factor crítico para la demografía de Estados Unidos. Para 2042, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) estima que todo el crecimiento de la población de Estados Unidos se deberá a la inmigración, ya que las muertes anulan los nacimientos entre las personas nacidas en el país.

En 10 años…

Y en gran medida porque la inmigración ha aumentado tanto, la CBO piensa que la población adulta de Estados Unidos será 7.4 millones de personas más grande en 2033 de lo que había esperado anteriormente.

La inmigración podría ayudar a reducir el déficit federal impulsando el crecimiento y aumentando la base impositiva en edad de trabajar, dijo Edelberg, aunque el impacto en las finanzas estatales y locales es más complicado ya que proporcionan servicios como la educación pública.

Pero hay muchas incertidumbres. Por un lado, nadie sabe cuánto tiempo durarán las grandes corrientes migratorias de hoy. Muchas son impulsadas por la inestabilidad geopolítica, incluida la crisis económica y delictiva en Venezuela, la violencia en el Congo y las crisis humanitarias en otras partes de África y Medio Oriente.

La CBO misma ha basado sus proyecciones en conjeturas: ha previsto que la inmigración disminuirá hasta 2026 porque anticipa una lenta reversión a la normalidad, no porque esté claro cuándo o qué tan rápido disminuirá la inmigración.

Las políticas nacionales también podrían remodelar la cantidad de personas que pueden venir –y quedarse– en Estados Unidos.

El flujo de inmigrantes ha causado problemas en muchos lugares a medida que el aumento de población abruma los sistemas de apoyo locales y genera competencia por un suministro limitado de viviendas. A medida que esto sucede, la inmigración se ha convertido en un tema político cada vez más crítico, llegando a la cima de la lista de los problemas más importantes de la nación en las encuestas de Gallup.