Construye ICE nuevos dormitorios para migrantes en El Paso

El Paso.- La directora de la Oficina de Campo de Ejecución y Remoción (ERO) de El Paso, Mary De Anda-Ybarra, junto con otros funcionarios federales y miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, arrancaron de manera formal las obras de un nuevo dormitorio para el Centro de Procesamiento de El Paso en el Este de El Paso el 7 de marzo.

El nuevo edificio reemplazará a cuatro dormitorios que fueron construidos cuando se estableció la instalación propiedad de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos en 1966. Tendrá capacidad para 216 personas; el Centro de Procesamiento de El Paso tiene capacidad para albergar a 840 detenidos. ERO alojará a los detenidos que están pendientes de procedimientos de deportación ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración o están esperando ser deportados a sus países de origen.

"Este es un nuevo capítulo para el Centro de Procesamiento de El Paso. No hemos tenido ninguna construcción o cambios importantes desde la década de 1990", dijo De Anda-Ybarra. "Este edificio es positivo para la misión de ERO de mantener la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza. Este edificio ayudará con nuestra misión. Es importante para los detenidos ya que nos esforzamos por proporcionar el primer paso hacia mejoras muy necesarias. También se está planificando un nuevo edificio de administración. Estos planes ayudan con la salud, la seguridad y el bienestar de los detenidos. Continuaremos arrestando criminales, deteniendo a individuos y, en última instancia, deportando a aquellos que violen las leyes de inmigración de nuestra nación".

Acompañando a De Anda-Ybarra en la inauguración del nuevo edificio estuvieron John Christopher "JC" Lane, jefe de la sucursal de instalaciones de la Oficina de Apoyo de Ingeniería y Construcción del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos; John Petito, jefe de la unidad central de la Oficina de Adquisiciones y Gestión de Instalaciones (OAFM); Johnathan Orloski, administrador de edificios del Centro de Procesamiento de El Paso de la OAFM; Jesús Ramos, Director Adjunto de Campo de ERO El Paso; y Flor Vega, ingeniera de área del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos que supervisa el proyecto.

Como una de las tres direcciones operativas de ICE, ERO es la principal autoridad federal de cumplimiento de la ley de inmigración doméstica. La misión de ERO es proteger la patria a través del arresto y la deportación de aquellos que socavan la seguridad de las comunidades estadounidenses y la integridad de las leyes de inmigración de los Estados Unidos, y sus áreas principales de enfoque son las operaciones de cumplimiento interior, la gestión de la población detenida y no detenida de la agencia, y la repatriación de no ciudadanos que han recibido órdenes finales de deportación. La fuerza laboral de ERO consta de más de 7,700 personas de apoyo a la aplicación de la ley y no de aplicación de la ley en 25 oficinas de campo domésticas y 208 ubicaciones en todo el país, 30 destinos en el extranjero y múltiples asignaciones temporales a lo largo de la frontera.

Los miembros del público pueden informar sobre delitos y actividades sospechosas marcando el 866-DHS-2-ICE (866-347-2423) o completando el formulario de consejos en línea.

