Habrá superpeso por ‘muchos meses’

La baja de la cotización del dólar frente al ahora llamado ‘superpeso’ mexicano, continúa.

Desde el pasado viernes, en casas de cambio de Juárez el tipo de cambio cayó a los 17.90 pesos por billete verde, un nivel no visto desde hace más de cinco años según archivos periodísticos.

De acuerdo con expertos en economía fronteriza y finanzas, esta tendencia de una moneda mexicana fortalecida permanecerá “por muchos meses”, por lo menos durante el resto de 2023, mientras persistan condiciones de estabilidad económica en Estados Unidos y política en México.

“El peso antes estaba subvaluado en un 20 por ciento o más ante el dólar. En este momento, todavía sigue ligeramente subvaluado, lo cual implica que el tipo de cambio puede permanecer por debajo de 18 pesos por dólar durante muchos meses”, afirmó Tom Fullerton, profesor de Economía en la Universidad de Texas El Paso (UTEP).

Apuntó que eso será factible mientras Estados Unidos no experimente una crisis financiera y la situación política en México siga estable.

En entrevista con El Diario de El Paso explicó que el ascenso del peso incrementa el poder adquisitivo de todas las personas que ganan en pesos. “Eso los incentiva a gastar más al Norte de la frontera en ciudades como El Paso y Nogales, Arizona”.

Para el experto en economía fronteriza, el tipo de cambio del peso ha incrementado su valor por varias razones, entre las que destaca que las tasas de interés en México son relativamente altas, incentivando más inversión en instrumentos financieros en México porque arrojan rendimientos atractivos.

Otra es que la inversión extranjera directa es muy fuerte en respuesta al tratado USMCA –Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá– y a la guerra comercial entre EU y China.

Las exportaciones a Estados Unidos han fortalecido a la cuenta corriente y aumentando las reservas internacionales. “Esto significa que sus ganancias en pesos llegarán mucho más lejos cuando compren artículos en este lado de la frontera”, dijo el doctor Fullerton.

Sin embargo, aquellos que se han acostumbrado a comprar en México, tal vez quieran esperar, apuntó tras resaltar que cada vez que el peso se fortalece, es más probable que los clientes mexicanos hagan sus compras en los Estados Unidos.

“Antes de este año, el peso estaba devaluado aproximadamente un 20% frente al dólar. Ahora está subvaluado en un 5% frente al dólar”, dijo Fullerton.

Otro factor que se atribuye al aumento del valor del peso, apuntó el catedrático, es la brecha inflacionaria entre ambos países. “Cada vez que se amplía la brecha inflacionaria entre Estados Unidos y México, el peso se debilita. Cada vez que la brecha se reduce, esto permite que el peso sea más estable”.

Agregó que este año ambos países enfrentan niveles similares de inflación, por lo que la brecha de precios no está causando que el peso se debilite tanto como lo ha hecho con frecuencia en años anteriores.

“No es que al dólar le esté yendo mal, es que el peso está recuperando mucho terreno perdido”, expresó Fullerton.

El que el tipo de cambio esté “en línea con los fundamentos del mercado” ayudará a aquellos que viajan a menudo a través de la frontera y gastan su dinero en los Estados Unidos, reiteró.

Moneda estable

Alejandro Sandoval Murillo, consultor en finanzas y presidente de IMEF Grupo Ciudad Juárez, explicó que el tipo de cambio tiene una situación que se viene construyendo desde 1995 cuando se libera el mismo, y luego en 1996 cuando se autonomiza Banco de México, esto después de que México logra, por un lado estabilizar su ciclo inflacionario que nació fuerte con la crisis de 1995, y posteriormente también estabilizar las condiciones económicas del país avanzado en algunas reformas importantes, reformas estructurales.

Agregó que todo ello ha sumado para convertir al peso mexicano en la moneda que tiene varias cualidades, “por un lado es de libre mercado, o sea no es el Gobierno quien lo fija, no tiene gran injerencia y el Banco de México, que puede tener injerencia, sólo la usa, cuando hay riesgos inflacionarios por tipo de cambio, que no ha sido el caso al día, porque hoy usa otra herramienta de relevancia (la tasa de interés).

Indicó cómo el mismo escenario de mercado traía el tipo de cambio a la baja pues no tiene razón de usar esa herramienta.

“Por otro lado encontramos que el tipo de cambio en el mercado de divisas está estrechamente vinculado al dólar, incluso la moneda mexicana según Bloomberg se cotiza a partir de una mezcla de diferentes divisas y entonces eso lleva a que, por ejemplo cuando el dólar se aprecia, el peso y esas otras monedas vinculadas se deprecian, y viceversa. Cuando el dólar se deprecia, la moneda mexicana se aprecia como el caso concreto de ahora”, añadió.

Sandoval Murillo, presentador del segmento radial ‘Sólo Negocios’ en la frontera, apuntó que lo antes expuesto concluye que la situación actual del tipo de cambio tiene varias razones: unas institucionales como el tema de remesas que entran a México, reservas internacionales, inversión extranjera, derrama por turismo y balanza comercial, entre otros aspectos de flujo de divisas.