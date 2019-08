Entre temores, se preparan fronterizos para venta sin impuestos

A seis días del atentado mortal en Walmart de Cielo Vista, que dejó 22 muertos y 24 heridos, este viernes comenzará la venta libre de impuestos por el regreso a clases (Back to School 2019), con diferentes ofertas en las tiendas de todo el país.

Los residentes fronterizos acudirán marcados por el temor al evento en el que podrán ahorrar unos 8.25 dólares por cada 100 que adquieran en útiles, ropa y uniformes, al momento que no se les cobrarán los impuestos habituales en sus recibo de pago.

Miles compradores saldrán en búsqueda de los descuentos, pero sin evitar recordar el tiroteo masivo del sábado que aún queda en la memoria colectiva.

“La vida tiene que seguir, por eso es que vine con mis hijos a tratar de cerrar un círculo de dolor que compartimos con nuestra familia, amigos, vecinos y toda la gente de buen corazón”, dijo Beatriz García al poner una veladora en el memorial ubicado en la parte trasera de la tienda donde se dio el ataque.

“Ya este viernes nos ocuparemos de ir a otra tienda, principalmente buscando ropa, zapatos y algunos útiles que sabemos que necesitarán los niños a lo largo del año”, agregó García.

“Antes era como un paseo ir al Walmart, hasta para disfrutar la refrigeración con el calor que ha hecho, pero esta vez solamente iremos rápido, de entrada por salida porque seguimos pensando en lo que pasó”, dijo por su parte Antonieta Ramírez, residente del Valle bajo de El Paso.

“A mí me gusta hacer las compras, ver lo que llevo, pero desde lo que pasó decidí hacer mis compras en la Internet o llamar y hacer mi pedido y recogerlo en el estacionamiento”, dijo Rocío Alcántara, residente del noreste de la ciudad.

“En verdad no es lo mejor para mí, pero me hace sentir más segura comprar de esta manera, y que me lleven las cosas a la cajuela del carro para llegar pronto a la casa”, afirmó la ama de casa.

La venta Back to School 2019 iniciará en la madrugada del viernes, y se extenderá hasta el domingo; para aligerar el temor de los compradores la vigilancia será un factor definitivo.

El patrullaje alrededor de las principales áreas de compras de El Paso es palpable, ahora más por las aglomeraciones que se esperan durante este fin de semana sin impuestos.



