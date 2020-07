Endurece restricciones gobernadora de NM

Associated Press

Con el marco de un repunte de casos positivos y fallecimientos a causa de Covid-19 en Nuevo México, la gobernadora Michelle Lujan Grisham anunció una serie de medidas que entrarán en vigor el próximo lunes 13 de julio, como parte de una orden de emergencia de Salud Pública.

En la nueva ordenanza gubernamental se prohibirá el comer en el interior de restaurantes, hecho que se había permitido con una capacidad limitada desde el pasado 1 de junio.

También se restringirá el número de asientos en cervecerías, que a la vez se permitía con una capacidad limitada desde el 15 de junio.

Asimismo se restringirá el acceso a parques estatales a visitantes de otros estados. En tanto, el requerimiento de utilizar una cubierta facial de protección se reforzará, y al mismo tiempo se hará extensiva tanto para residentes como para visitantes de Nuevo México.

“Cuando comenzamos nuestro proceso metódico de reapertura, sabíamos que estaríamos introduciendo riesgos, y para contrarrestar dichos riesgos todos tendríamos que modificar nuestro comportamiento y tomar todas las precauciones individuales para comenzar a vivir en un mundo Covid positivo y sostener ese proceso”, dijo la gobernadora Lujan Grisham en una conferencia de prensa.

“Desafortunadamente, el número dramáticamente creciente de casos en nuestro estado refleja que esas modificaciones de comportamiento y precauciones no han sido tomadas en serio o no han sido tomadas por suficientes personas”, señaló la gobernadora.

A la fecha se informó que existen 14 mil 251 casos positivos, al considerar los 238 casos que se reportaron el jueves 9 de julio, cifras a las que se suman 6 fallecimientos.

Tan sólo en las últimas dos semanas, el estado ha registrado 3 mil 068 nuevos casos positivos de Covid-19, que representan el 21.5% del total de casos positivos en todo el estado durante el transcurso de la pandemia.

“Estas tendencias preocupan a la autoridad estatal, ya que el comportamiento de la curva ascendente es similar a los repuntes que han creado escasez de recursos sanitarios y hospitalarios en estados vecinos y en todo el país”, afirma un comunicado del Departamento de Salud de Nuevo México.

La nueva orden de Salud Pública suscribe que tanto los restaurantes como las cervecerías pueden operar con asientos al aire libre, pero solamente al 50 por ciento de su capacidad máxima.

En tanto, los restaurantes pueden continuar operando con servicios de entrega, o de recolección y entrega, mientras que las cervecerías pueden continuar operando servicios de recolección en la acera.

“Sé que esta noticia es una píldora difícil de tragar para muchos neomexiquenses”, agregó la gobernadora.

“Esta crisis de salud pública ha sido un desafío abrumador para todos nosotros, no es menos para propietarios de negocios y trabajadores cuyas vidas y medios de vida se han visto afectados por la propagación de este virus. Pero como he dicho muchas veces a lo largo de esta pandemia, como estado, no esperaremos a que ocurra lo peor para tomar decisiones difíciles. No esperaremos a que los casos crecientes se conviertan en hospitalizaciones crecientes y muertes como en nuestros estados vecinos”, sostuvo Lujan Grisham.

Acceso a parque públicos

La ordenanza gubernamental restringirá el acceso a visitantes de parques estatales de Nuevo México, ya que quienes pretendan visitarlos deben demostrar prueba de residencia o no se les permitirá la entrada.

De acuerdo con los Parques Estatales de Nuevo México, los visitantes deben mostrar uno de los siguientes documentos para demostrar su residencia en el estado: una placa válida de Nuevo México, licencia de conducir o tarjeta de identificación de Nuevo México, registro de vehículo de Nuevo México, documento federal que acredite la residencia o identificación militar.

Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de la nueva orden de Salud Pública, además de que los parques estatales modificarán los días y las horas de operación de algunos, debido a las visitas continuas de residentes de fuera del estado, lo que lleva a utilizar personal adicional del necesario para hacer cumplir la orden.

Los visitantes pueden consultar la lista de parques estatales que operan actualmente en el sitio web: emnrd.state.nm.us/SPD/.

Cubierta facial

La ordenanza que exige que todas las personas deben usar cubiertas para la cara al encontrarse en espacios públicos se mantiene en vigor desde el pasado 16 de mayo, pero dicha medida se fortalecerá para exigir que las personas utilicen dichas cubiertas faciales mientras hacen ejercicio. En este requisito se incluye a aquellos que hacen ejercicio en gimnasios bajo techo y gimnasios públicos.

Los operadores de dichos establecimientos, al igual que los operadores de otras empresas esenciales, deben exigir a los clientes que utilicen cubiertas faciales; los infractores estarán sujetos a una multa.