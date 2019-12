Desaparición y asesinato de Érika fue premeditado: redes sociales

Después de meses sin saber nada de su hija, la madre de Érika Andrea Gaytán, quien el miércoles fue reportada como fallecida por el Departamento de Policía de El Paso (EPPD), dijo que, hasta la tarde del jueves, no contaban con información directa por parte de las autoridades.

“No sabemos nada, nada no más que él no quiere hablar es todo lo que sabemos”, dijo Lourdes Gamez, madre de Erika. “No sé si pueda echarle ganas porque tengo un dolor muy grande, pero en lo que cabe estoy bien”, agregó.

Erika Andrea Gaytán, de 29 años, fue reportada como desaparecida ante las autoridades de El Paso el 16 de julio del 2019.

Madre de un niño de 7 años, su fotografía se volvió viral cuando fue vista por última vez con un vestido blanco el sábado 13 de julio, luego de acudir a un concierto en el Coliseo de El Paso.

EPPD el miércoles, presentó ante los medios a Ricardo Márquez, de 28 años, como el principal sospechoso de la desaparición y de la posible muerte de Érika, ya que, hasta el día de hoy, a cinco meses del inicio de su búsqueda, su cuerpo no ha sido encontrado.

Desde aquel fin de semana, familiares, amigos y usuarios de redes sociales no habían dejado de compartir cientos de veces la última y más reciente fotografía que la mujer subió a Facebook antes de su desaparición.



Exhibieron caso en redes sociales



El 23 de julio El Diario de El Paso evidenció una publicación hecha el pasado 18 de julio en redes sociales, donde se mencionó a un hombre de nombre Ricardo Márquez, señalado como el acompañante de Érika el día del concierto.

En la publicación se aseguraba que Márquez tenía un plan orquestado desde antes, ya que le pidió un Uber a Érika al salir del concierto y borró todas las fotos que tenía de Erika en su celular.

En Facebook, el grupo ‘Erika Gaytan-Discussion’ cuenta con poco más de 3 mil miembros, varias de las publicaciones apuntaban a Márquez como el principal sospechoso de la desaparición de la joven madre.

En una declaración policiaca en poder de El Diario de El Paso, Márquez declaró que luego del evento en el Coliseo, ambos se fueron a su casa, de donde horas después Erika se había ido en un Uber.

“Márquez declaró que condujeron a su domicilio después del concierto y se involucraron en una discusión”, se lee en el documento.

Sin embargo, autoridades dicen que ‘no existen registros o actividad de que Erika tomó un servicio de transporte compartido’.

Márquez fue puesto bajo custodia con pruebas suficientes de su autoría en el homicidio de Erika.

Autoridades creen que Márquez asesinó a Érika en su casa, la transportó en la cajuela del Jeep prestado de su hermano a un área desértica por Montana en el Este extremo de El Paso y la enterró.

El sospechoso además le pidió una pala prestada a su hermana y luego ‘trató de limpiar toda evidencia’ deshaciéndose de los artículos que utilizó para el crimen, donde también se incluyeron ‘corbatines de plástico’ que son usados comúnmente para atar las extremidades de las víctimas.

Una agencia especial está en posesión de informes de laboratorio de ADN enviados por el Departamento de Seguridad Pública (DPS) confirman que la sangre que se encontró en la cajuela del Jeep coincide con el ADN de Érika.

“Márquez asesinó a la víctima en su residencia, usó el Jeep para transportar el cuerpo de la víctima a un lugar desconocido al que solo pueden acceder los vehículos todo terreno, como el Jeep y usó la pala para enterrar el cuerpo”, se lee en la declaración.

Márquez, de 28 años, fue arrestado el martes en su residencia en la cuadra 3600 de Nehemías, en el Este de El Paso.

Con base en pruebas forenses y de otro tipo reunidas durante el curso de la investigación, los detectives tienen razones para creer que Érika ha fallecido y fue víctima de un asesinato, informó EPPD.

Sin embargo, su cuerpo no ha sido encontrado, por lo que las autoridades piden a la comunidad proporcionar cualquier tipo de información que se tenga con respecto al caso o sobre Ricardo Márquez llamen al (915) 212-4040 o Crime Stoppers of El Paso al (915) 566-8477.

Márquez fue registrado en el Centro de Detención del Condado de El Paso.