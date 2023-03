Controlar migración, prioridad del Condado

Ante la eventual llegada de una nueva ola de extranjeros en busca de asilo político a través de El Paso, el Condado abrió esta semana un nuevo centro de apoyo de migrantes.

El objetivo no es sólo brindar orientación a los que la soliciten para que lleguen a su destino final en Estados Unidos, sino también mantener el control en la región, a fin de que no se imponga el caos y se afecte la actividad comercial y de negocios en El Paso.

Así lo dio a conocer el juez del Condado, Ricardo Samaniego, en un foro sobre migración organizado por la Cámara de El Paso –el organismo empresarial de mayor tradición en la región– y lo reiteró en entrevista con El Diario de El Paso.

“Mucha gente no sabe que somos la economía más fuerte del estado, que en El Paso hemos tenido récord de recolección de impuestos en los últimos dos años por concepto de ventas, los más altos en los últimos 50 años”, explicó Samaniego.

Indicó que gracias a que se ha logrado tener ese balance entre migración y economía, el comercio y el turismo se han fortalecido. “¿Qué quiere decir esto?, que la gente está llenando los restaurantes, está abarrotando las tiendas y generando una economía muy fuerte”, dijo a los asistentes.

Reiteró que ahora con el levantamiento del Título 42 en el mes de mayo no se puede repetir la historia de tener 2 mil o 3 mil migrantes en las calles porque eso sí frenaría la economía al no venir la gente a la ciudad.

“Las empresas no quieren venir a conocer negocios donde hay mucho caos, ellos quieren ver la consistencia de que sabemos manejar las cosas”, entonces sí hay una relación muy fuerte entre migración y saber balancear la economía”, apuntó al resaltar que es normal que las cámaras de comercio estén protegiendo a los negocios y quieren que no tengan un impacto negativo.

Apuntó que la apertura del nuevo Centro de Apoyo a los Migrantes del Condado de El Paso, ubicado en el 4121 Montana Ave. en la zona Central, permitirá la expansión de los servicios para ayudar a más personas solicitantes de asilo que ingresen al país.

Instalaciones cómodas

El nuevo edificio tiene capacidad para atender hasta mil migrantes liberados por día por lo que por lo pronto está sobrado ya que en promedio se reciben menos de 100 migrantes dado que los cruces fronterizos se han desplomado desde principios de enero con el cambio de política.

El edificio fue equipado con sillas donde los migrantes pueden esperar a que los llamen los facilitadores del trámite que revisan el papeleo, hacen llamadas al patrocinador del migrante, buscan vuelos, asientos de autobús u hoteles.

“Lo que hacemos es ayudar a facilitar esos arreglos de viaje porque muchas veces sus patrocinadores no saben dónde están los migrantes. Entonces, tenemos trabajadores sociales con una empresa privada que ayuda a esos migrantes a hacer los arreglos de viaje”, dijo la comisionada del Condado Iliana Holguín.

Indicó que el enfoque en los servicios prestados son exclusivamente para facilitar las necesidades de viaje de autopago de los solicitantes de asilo que tienen un patrocinador o punto de contacto en los Estados Unidos y que tienen los recursos para viajar a su destino rápidamente.

“Los solicitantes de asilo que llegan tendrán una breve orientación del proceso y luego serán asignados a un trabajador social para que realice los arreglos de viaje de autopago dentro de una coordinación humana y de manera acelerada”.

Y recalcó: “Esto no es un refugio. No se quedan aquí por largos períodos de tiempo. El propósito de este centro es ayudar a las personas a llegar a su destino”, dijo la representante del Distrito 3. El viaje lo paga el migrante o el patrocinador del migrante y los arreglos de viaje no son pagados por el Condado o los fondos de FEMA, agregó.

El objetivo del centro es ayudar a acelerar los viajes de los migrantes para reunirse con sus familiares o patrocinador, generalmente un pariente del interior del país, que ayudarán a descomprimir los sitios de hospitalidad y centros de detención aquí en El Paso.

El Condado ya ha sido aprobado para la financiación avanzada de FEMA y se le reembolsará al 100% para los gastos asociados con el establecimiento de este centro que operará en un horario de 7 de la mañana a 7 de la tarde, los siete días de la semana, los 365 días del año.

Se preparan para la crisis

Para exponer, discutir e impulsar un plan que lleve a la actualización de una nueva reforma migratoria en el país, la Cámara de El Paso llevó a cabo un foro de inmigración en el que empresarios, políticos y funcionarios electos se pronunciaron por que se atienda la crisis migratoria para mantener y promover el crecimiento económico en la región fronteriza.

“Estas discusiones son un paso necesario para asegurar que avancemos hacia la reforma migratoria. No puedo pensar en un mejor lugar para mantener tales conversaciones que en una ciudad como El Paso, una puerta de entrada al ‘sueño americano’”, manifestó Andrea Hutchins, presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de El Paso.

“… y les digo que si no hacemos bien las cosas en inmigración impacta en la economía, por ejemplo: si no procesamos bien a los inmigrantes van a estar en la calle, y entonces los visitantes van a decir que no quieren venir aquí porque las calles y los aeropuertos están llenos de refugiados y se van a ir”, expresó el juez Samaniego.

Durante el evento al que asistieron representantes de las cámaras de comercio, local, estatal y nacional hubo varias inquietudes e interrogantes en cuanto a la relación existente entre la migración y la economía así como el impacto que registra si no se atiende con eficiencia.

Explicó que es importante estar monitoreando para mejorar las condiciones, que es la parte humanitaria, pero balancear con la economía. Es nuestra prioridad y estamos muy pendientes de ello, afirmó Samaniego.

En ese sentido dijo estar en coordinación y comunicación con los directivos de las cámaras de comercio y otras organizaciones para garantizar que El Paso siga siendo el centro de negocios e inmigración que ha sido durante décadas.