Confirmado, Epstein se suicidó: autopsia

Nueva York— La muerte en prisión de Jeffrey Epstein fue confirmada como un suicidio por ahorcamiento, dijo el viernes la Oficina del Médico Forense.

Epstein, de 66 años, fue encontrado muerto en su celda en el Centro Correccional Metropolitano de la Ciudad de Nueva York el 10 de agosto, provocando indignación e incredulidad sobre cómo un prisionero de tan alto perfil, conocido por socializar con personas poderosas, incluidos los presidentes Donald Trump y Bill Clinton, podría haber pasado desapercibido.

La Oficina de Prisiones dijo que Epstein aparentemente se había suicidado, pero eso no acalló las teorías de conspiración sobre su muerte.

Se dejaron mensajes en busca de comentarios para los abogados de Epstein. El número de teléfono de la oficina del doctor Michael Baden, el patólogo contratado por los representantes de Epstein para observar la autopsia, no respondió.

Epstein, quien fue acusado de abusar sexualmente de numerosas niñas menores de edad durante varios años, había sido puesto en vigilancia de suicidio el mes pasado después de que lo encontraron en el piso de su celda el 23 de julio con moretones en el cuello.

Pero varias personas familiarizadas con las operaciones en la cárcel dicen que lo dejaron de vigilar después de aproximadamente una semana y lo volvieron a poner en una unidad de alta seguridad donde lo vigilaban menos de cerca, pero aún así se suponía que lo controlaran cada 30 minutos.

El procurador general William Barr dice que los funcionarios han descubierto “graves irregularidades” en la cárcel. El FBI y el inspector general del Departamento de Justicia están investigando la muerte de Epstein.

Se sospecha que los guardias de la cárcel que cubrían el turno la noche en que murió Epstein falsificaron los registros para aparentar que estaban controlando a los reclusos cada media hora o según fuera necesario, señalaron varias personas familiarizadas con el asunto.

Un guardia en la unidad de Epstein estaba trabajando un quinto día consecutivo de horas extras y otro guardia estaba trabajando horas extras obligatorias, dijeron las personas. Hablaron bajo condición de anonimato porque carecían de autorización para discutir públicamente la investigación.

El juez federal de distrito Richard Berman, quien está a cargo de la causa penal contra Epstein, le pidió al director de la cárcel esta semana respuestas sobre el episodio anterior, y escribió en una carta el lunes que “nunca se había explicado definitivamente”.

El director respondió que se había completado una investigación interna pero que no podía proporcionar información porque los hallazgos se estaban incorporando a las investigaciones sobre la muerte de Epstein.

Associated Press a menudo no informa detalles de los métodos de suicidio, pero ha hecho una excepción porque la causa de la muerte de Epstein es pertinente a las investigaciones en curso.

The Washington Post y The New York Times informaron el jueves que la autopsia reveló que varios huesos del cuello de Epstein se habían roto, lo que llevó a especular que su muerte fue un homicidio.

La médico forense en jefe Barbara Sampson emitió una declaración el jueves en respuesta a esos artículos, diciendo: “En todas las investigaciones forenses, toda la información debe sintetizarse para determinar la causa y la forma de la muerte. Todo debe ser consistente; no se puede evaluar un solo hallazgo en un vacío”.

La decisión del médico forense se produjo un día después de que dos mujeres más demandaron a la propiedad de Jeffrey Epstein, diciendo que abusó sexualmente de ellas.

La demanda, presentada el jueves en un tribunal federal en Nueva York, afirma que las mujeres trabajaban como anfitrionas en un popular restaurante de Manhattan en 2004 cuando fueron reclutadas para dar masajes a Epstein.

Una tenía 18 años en ese momento. La otra tenía 20 años.

La demanda dice que una reclutadora no identificada ofreció a las azafatas cientos de dólares para proporcionar masajes a Epstein, diciendo que “le gustaban las chicas jóvenes y bonitas para masajearlo”, y que no se involucraría en ningún contacto no deseado. Las mujeres dicen que Epstein los tocó de todos modos.

Una demandante ahora vive en Japón, la otra en Baltimore. Buscan 100 millones de dólares en daños, citando depresión, ansiedad, ira y flashbacks.

Otras demandas, presentadas durante muchos años por otras mujeres, lo acusaron de contratar a niñas de tan solo 14 o 15 años para darle masajes y luego las sometieron a actos sexuales.