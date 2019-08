Buscarán autoridades pena de muerte para tirador

El Paso— Jaime Esparza, fiscal del Condado de El Paso, declaró que se buscará definitivamente la pena de muerte para el tirador responsable de la muerte de 20 personas y 26 heridos en Walmart de Cielo Vista en El Paso.

“Hemos manejado principalmente la investigación como un caso doméstico de terrorismo, crimen de odio, con cargos federales por homicidio capital”, dijo Esparza.

“Es un incidente tan horrible que esta comunidad no está acostumbrada. Yo fui a Walmart y vi todo lo qué pasó, sé que la pena de muerte es algo muy fuerte, pero en este caso es necesario”, dijo el Fiscal.

“Él perdió el derecho de estar entre nosotros ayer”, enfatizó Esparza.

Greg Allen, jefe del Departamento de Policía de El Paso, (EPPD), dijo que el atentado ha dejado una marca especial a lo largo de su carrera. Expresó que el siniestro es indescriptible y que lo ocurrido no representa a El Paso.

“No hay palabras que uno pueda usar para describir esto, desde que he trabajado para este departamento jamás me imaginé algo como lo que vi en la escena del crimen. Uno piensa que la sangre no tiene olor, pero cuando uno ha trabajado en este oficio, se da cuenta de que en realidad si”, dijo Allen.

No se proporcionó más información acerca del atacante, esto después de cuestionar por los argumentos que el hombre de 21 años pudo haber declarado momentos después de su arresto.

Autoridades declararon que el tirador se entregó sin resistencia a la Policía y que más tarde se dará a conocer su fotografía

“Éste individuo todavía tiene derechos, tenemos que seguir protocolos y hay que seguir la investigación”, dijo Allen.

Ayer sábado, las autoridades estaban renuentes en cuanto a la posible pena de muerte, hoy domingo, a 24 horas del suceso, esto está más que confirmado por fiscales.