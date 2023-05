Combaten EPCC Y UTEP carreras truncas

A Jessica Sotelo le faltaban tres cursos para obtener un título de asociado en justicia penal de El Paso Community College (EPCC) cuando abrió un pequeño salón de belleza en mayo de 2018 en el Westside.

Su objetivo era ganar suficiente dinero para pagar sus estudios universitarios.

En cambio, la empresaria de entonces 20 años dejó de lado sus sueños académicos para concentrarse en su negocio, The Nail Club. Hoy, Sotelo tiene dos salones y planea abrir un tercero. Ella también ha dado los pasos iniciales para regresar a EPCC este otoño para completar su título.

Según un informe de abril de 2023 publicado por el National Student Clearinghouse Research Center, la cantidad de texanos adultos en julio de 2021 con algunos créditos universitarios pero sin credenciales de educación superior aumentó a más de 2.6 millones, lo que representó un incremento del 4.5% con respecto al año anterior. Eso fue más grande que el crecimiento nacional de 3.6%.

Sotelo quiere su título de asociado porque le gusta terminar lo que comienza, pero también planea inscribirse en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) en algún momento para obtener una licenciatura en finanzas o contabilidad para respaldar su negocio. Su objetivo inmediato es formar un equipo de cosmetología que pueda administrar sus salones cuando ella no está allí.

“Quería trabajar e ir a la escuela, pero luego el negocio fue exitoso”, comentó Sotelo, quien trató de hacer ambas cosas cuando instaló su primer salón durante el semestre de primavera de 2018. “No funcionó”.

Los expertos creen que la pandemia y más oportunidades de empleo con salarios más altos fueron algunas de las razones principales detrás del aumento en el número de texanos con alguna educación universitaria, sin título o credencial (SCNDC). Para otros, las razones pueden haber incluido problemas de salud, falta de fondos o cambio de responsabilidades en el hogar. Los líderes de la educación superior esperan que muchas de esas personas regresen para continuar o completar sus viajes académicos.

Tom Fullerton, profesor de economía y finanzas de UTEP, dijo que era importante que los estudiantes completaran sus títulos o certificaciones técnicas porque “ese paquete completo” mejorará su conocimiento y los hará candidatos más fuertes para trabajos donde se necesitan títulos y credenciales.

Pero Fullerton no se desanimó por el aumento del número de SCNDC. Hizo referencia a un estudio de Texas A&M publicado recientemente que mostró que el porcentaje de texanos que abandonan la escuela secundaria cayó al 15.2% en 2021 desde el 19.3% en 2012. Dijo que más personas terminan la escuela secundaria, se inscriben en la universidad, aprenden lo que necesitan para obtener un empleo y dejar la universidad para ingresar a la fuerza laboral.

“Una vez que consiguen un trabajo, no necesariamente ven el beneficio de terminar un título universitario, lo cual puede ser costoso”, señaló Fullerton.

El profesor de la UTEP dijo que en un sector de servicios, la economía de la era de la información, muchos trabajos no requieren certificación técnica o un título universitario, pero pueden implicar una formación más allá de la escuela secundaria. Los expertos han declarado que para 2030, hasta el 70% de todos los nuevos trabajos requerirán alguna educación postsecundaria.

“El hecho de que estén tomando créditos educativos adicionales más allá de la escuela secundaria aumenta su productividad y aumenta la calidad general de la fuerza laboral para el estado”, comentó Fullerton.

Mark Garrett Cooper, profesor de estudios de medios en la Universidad de Carolina del Sur en Columbia, escribió en un artículo de opinión reciente en The Chronicle of Higher Education que un título universitario no siempre significa que los graduados tengan las habilidades que un empleador desea.

“Cualquiera que preste atención al mercado laboral no académico sabrá que las habilidades, en lugar de especializaciones específicas, son la moneda predominante”, escribió.

‘Una gran preocupación’

Quienes están detrás del estudio del National Student Clearinghouse Research Center respondieron que era importante cambiar la tendencia de SCNDC porque EU enfrentará una escasez de trabajadores calificados a medida que más empleados se jubilen.

Según la Encuesta de la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de EU de 2021, los datos más recientes disponibles, la población de El Paso de 25 años o más era 542 mil 747. De ese número, el 21% tenía alguna educación universitaria, pero ningún título. Casi el 35% tenía un título de asociado o superior.

Si bien ni EPCC ni UTEP proporcionaron los números de sus paradas, ambos compartieron algunos de sus esfuerzos para contactar a esos ex alumnos y atraerlos para que regresen.

EPCC amplió sus Servicios de Reclutamiento en el otoño de 2020 para incluir un centro de llamadas pequeño pero en crecimiento que contacta a los estudiantes que han estado fuera de la escuela durante un año. Los empleados del centro están especialmente interesados en aquellos estudiantes que están cerca de obtener su título o credencial. En algunos casos, podría estar tan cerca como 15 horas de crédito para un título de 60 horas.

En función de los motivos de la baja, el centro intentará poner en contacto al alumno con la oficina del campus para abordar la situación. Por ejemplo, si el problema fue financiero, el estudiante recibirá información sobre la disponibilidad de becas Pell adicionales, becas u otra ayuda financiera. Para los estudiantes con conflictos de tiempo, un asesor puede sugerir un título de estudios multidisciplinarios adaptado a sus intereses. y sus créditos de curso ganados.

“En este momento, (los estudiantes suspendidos) están bien porque los salarios subieron, pero ¿qué va a pasar cuando la fuerza laboral cambie y (los empleados) no tengan una credencial que los respalde”, dijo Carlos C. Amaya, vicepresidente de Servicios Estudiantiles y de Inscripción. “Creo que es una gran preocupación”.

Amaya agregó que un número creciente de estudiantes que regresan, especialmente hombres, se están inscribiendo en cursos para obtener credenciales o para obtener un título de asociado en ciencias aplicadas, lo que implica habilidades técnicas específicas, para que puedan ingresar rápidamente a la fuerza laboral.

UTEP creó en 2021 su Centro de Éxito de Inscripción, un brazo de la División de Asuntos Estudiantiles, para brindarles a los alumnos que abandonaron la escuela información útil sobre ayuda financiera y asesoramiento sobre cursos, así como la reinscripción. Un vocero de la universidad dijo que en el otoño de 2022, la institución utilizó todos sus esfuerzos para reinscribir a más de mil 800 estudiantes que se habían retirado de UTEP.