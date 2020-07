Apoya UTEP a estudiantes en riesgo de perder visa

A partir del semestre de otoño, los estudiantes no inmigrantes aquí con visas F-1 y M-1 no podrán tomar más una clase en línea en un colegio o universidad; la clase debe ser tomada de manera presencial o híbrida, no sólo en línea, declaró el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Localmente, la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), declaró que los funcionarios de la universidad conocen la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y se preparan para apoyar a cientos de estudiantes extranjeros afectados por las medidas.

“Hay más de mil 400 estudiantes internacionales que asistirán a UTEP en el otoño. Trabajaremos individualmente con cada uno de ellos para que su horario de cursos cumpla con los requisitos federales para su visa F-1. Trabajaremos con cada uno de ellos para que puedan comenzar o continuar progresando para obtener su título”, declaró la universidad.

De acuerdo con la agencia, aquellos estudiantes que estén fuera de cumplimiento, pueden ser colocados en procedimientos de deportación.

Aquellos cuyas escuelas sólo ofrecen el plan de estudios en línea deben abandonar el país o transferirse a escuelas con instrucción en persona para permanecer en estado legal, publicó ICE el lunes en su sitio web.

“El Departamento de Estado no otorgará visas a los estudiantes matriculados en escuelas y programas que estén completamente en línea durante el semestre de otoño, ni Aduanas y Protección Fronteriza permitirá que estos estudiantes ingresen a los Estados Unidos”, declaró ICE.

UTEP agregó que estarían en constante comunicación con los estudiantes que podrían verse afectados, además puso a disposición una línea directa.

“Proporcionaremos información adicional directamente a los estudiantes en los próximos días. Los estudiantes con preguntas e inquietudes pueden comunicarse con la Oficina de Programas Internacionales en oip@utep.edu o 915-747-5664”, informó la institución.

Los estudiantes extranjeros aún pueden tomar más de tres horas de crédito de cursos “híbridos”, que ofrecen algunas lecciones en línea pero requieren presencia física para otros.

Sin embargo, ICE requiere que las escuelas certifiquen al estudiante a través del Formulario I-20, que certifica no sólo que el programa está exclusivamente en línea, sino también que el estudiante está tomando las horas necesarias para obtener su título.

Los estudiantes F-1 en programas de capacitación en idioma inglés o los estudiantes M-1, que obtienen títulos vocacionales, no pueden inscribirse en ningún curso en línea.

La agencia además declaró que el Departamento de Seguridad Nacional publicará ‘una regla final temporal en el Registro Federal’ con más detalles.

Un total de un millón 551 mil 373 estudiantes residían en el país con visas F-1 y M-1 a partir de 2018, una disminución del 1.7 por ciento con respecto al 2017, según el sitio web de ICE.