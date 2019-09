Alerta: proliferan aquí billetes falsos

El Servicio Secreto de los Estados Unidos en conjunto con Crime Stoppers emitieron una alerta a la comunidad y a las empresas sobre un incremento significativo de dinero falsificado en el área de El Paso.

Mediante un comunicado, las autoridades informaron que la moneda genuina de los Estados Unidos nunca tendrá las palabras "For Motion Picture Use Only", ni letras rusas, chinas o cirílicas impresas en los billetes.

Esto se debe a que comienzan a circular notas bancarias apócrifas: algunas que se venden para las películas de Hollywood, las cuales vienen con un sello especial que advierten su uso sólo para el llamado “séptimo arte”.

“La ley federal prohíbe la creación y transferencia de moneda estadounidense falsificada de cualquier forma o forma”, declaró el Servicio Secreto.

Los dólares falsificados pueden venir en una variedad de formatos y actualmente el área de El Paso está siendo fuertemente afectada por la falsificación de billetes.

“Es increíble como ocurre esto: vendí un carroy entre los billetes me tocó uno falso. Por fortuna me lo cambiaron”, dijo Armando García, residente del lado Oeste.

En ayuda a la comunidad, autoridades piden que se identifiquen plenamente los billetes en circulación oficial. Actualmente existen siete denominaciones de billetes de dólar en circulación. Desde un dólar, 2 dólares, $5, $10 $20 $50 y el billete más grande es el de $100.

Cada billete cuenta con el retrato de un funcionario famoso en los Estados Unidos, así como una imagen histórica de la nación en la parte posterior.

También se instó a que identifiquen los billetes viejos, ya que la Reserva Federal de los Estados Unidos no ha quitado de circulación los billetes con un estilo viejo que data desde un cambio significativo en 1996.

El estilo actual de los dólares se modificó en el 2004, sin embargo todos los diseños de la moneda americana permanecen en la legalidad, sin importar la fecha de su expedición.

Autoridades piden a las personas identificar su dinero en tres pasos: sentir el billete, inclinar para revisar el cambio de color de cobre a verde en la cifra de la denominación, así como revisar la marca de agua a contra luz.

Autoridades piden denunciar de inmediato si alguien le quiere pagar con dinero falsificado. Se recomienda al público que se comunique con el Departamento de Policía de El Paso de inmediato al 915-832-4400.

Para informar acerca de fabricación billetes falsos, puede comunicarse con Crime Stoppers of El Paso al 915-566-8477 (TIPS).

