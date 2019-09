Alertan por incremento de dinero falso en El Paso

El Paso— El Servicio Secreto de los Estados Unidos en conjunto con Crime Stoppers emitieron una alerta a la comunidad y a las empresas sobre un incremento significativo de dinero falsificado en el área de El Paso.

Mediante un comunicado, las autoridades informaron que la moneda genuina de los Estados Unidos nunca tendrá las palabras "For Motion Picture Use Only", ni letras rusas, chinas o cirílicas impresas en los billetes.

“La ley federal prohíbe la creación y transferencia de moneda estadounidense falsificada de cualquier forma o forma”, declaró el Servicio Secreto.

Los dólares falsificados pueden venir en una variedad de formatos y actualmente el área regional de El Paso está siendo fuertemente afectada por la falsificación de billetes con los símbolos antes mencionados.

Autoridades piden denunciar de inmediato si alguien le quiere pagar con dinero falsificado. Se recomienda al público que se comunique con el Departamento de Policía de El Paso de inmediato al 915-832-4400.

Para informar acerca de fabricación billetes falsos, puede comunicarse con Crime Stoppers of El Paso al 915-566-8477 (TIPS).