Advierte CBP que filas en los puentes no bajarán

David Cruz/El Diario de Juárez

El Paso.- Los tiempos de espera en los puentes internacionales no han bajado, y de acuerdo con Aduanas y Protección Fronteriza, (CBP) no bajarán si las personas no siguen las normas de apegarse a cruzar la frontera solo si es por motivos esenciales.

Desde el 21 de agosto, CBP implementó ajustes en los horarios de viaje esenciales y no esenciales n los puertos de entrada de la frontera sur.

De lunes a viernes de 6 de la mañana a 9 de la mañana y de 4 de la tarde a las 9 de la noche, mientras que los fines de semana de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

“El primer fin de semana que instituimos este horario, el tiempo de espera fue elevado”, declaró CBP Sector El Paso en un correo electrónico a El Diario de El Paso.

“Volvieron a bajar durante la semana con viajes menos esenciales. Pero, el tiempo de espera volvió a subir este fin de semana festivo”, se agregó.

Lo que explica que los usuarios en los puertos internacionales no cruzan la frontera para actividades esenciales.

Los días entre semana es probable que los viajeros crucen más. Empero, fines de semana o en las noches no tanto, declaró la agencia.

“Básicamente, todo esto muestra que los tiempos de espera disminuirán si los viajeros no esenciales siguen los consejos para contener la propagación de COVID”, manifestó un portavoz a El Diario de El Paso.

Para reducir el riesgo de una mayor propagación del Covid-19 en los Estados Unidos, CBP ha ajustado las operaciones en puertos de entrada selectos en la frontera suroeste para ayudar con la reducción del movimiento de viajeros no esenciales. En el área de El Paso que incluye los cruces Paso del Norte, Puente de las Américas, Ysleta y Stanton.

Sin embargo, la agencia continuará facilitando el comercio legal y los viajes esenciales y mejorará la aplicación de la ley en otras áreas importantes de la misión.

Desde entonces, los tiempos de espera en los cruces internacionales han alcanzado niveles máximos con hasta 6 horas de espera, de acuerdo con reportes de usuarios.