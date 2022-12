Acusa Greg Abbott complot para cruzar indocumentados

En un nuevo episodio de su cruzada en contra de la migración ilegal, el gobernador Greg Abbott señala ahora a organizaciones no lucrativas (ONGs) de El Paso por una supuesta conspiración para cruzar a indocumentados por esta región fronteriza.

En una carta al fiscal general de Texas, Ken Paxton, Abbott solicita que se indague a estas entidades, a las que no menciona por su nombre. Tampoco mostró evidencias en la misiva, de la cual El Diario de El Paso posee una copia.

Por su parte, algunas organizaciones y políticos, como la representante federal Verónica Escobar, señalan que se trata de acusaciones sin sustento que tienen como objeto criminalizar a los grupos que brindan apoyo humanitario a los miles de migrantes que cruzan por El Paso en busca del “sueño americano”.

“Ha habido informes recientes de que las organizaciones no gubernamentales pueden haber ayudado con los cruces fronterizos ilegales cerca de El Paso”, dice la carta.

“Entendemos además que las ONG pueden estar involucradas en orquestar ilegalmente otros cruces fronterizos a través de actividades en ambos lados de la frontera, incluso en sectores distintos a El Paso”, agrega el texto.

La carta del mandatario estatal destaca la necesidad de una respuesta vigilante de Texas a la crisis fronteriza del presidente Biden, con el fin del Título 42 a sólo unos días y un récord de cruces fronterizos ilegales a lo largo de la frontera entre Texas y México.

“Además, estoy listo para trabajar con usted para diseñar cualquier solución legislativa sensata que su oficina pueda proponer y que tenga como objetivo resolver la crisis fronteriza en curso y el papel que las ONG pueden desempeñar para alentarla”, expresa Abbott a Paxton.

De acuerdo con la oficina del gobernador, se espera que el final del Título 42 en las próximas semanas cause un aumento dramático en el número de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera sur de Estados Unidos más allá de los niveles más altos de todos los tiempos informados actualmente.

“El domingo pasado, más de 2600 inmigrantes ilegales cruzaron la frontera cerca de El Paso y entraron ilegalmente a Texas en un lapso de 24 horas”, dice Abbott.

Revira Escobar

Tras darse a conocer la misiva del gobernador al fiscal general de Texas, la representante federal demócrata por El Paso, Verónica Escobar, calificó de intimidatoria la postura de Abbott.

“La decisión del gobernador Abbott de investigar a las ONG que brindan atención humanitaria a los migrantes es vergonzosa y tiene la intención de intimidar e infundir miedo en las organizaciones religiosas y sin fines de lucro que ejemplifican los valores a los que todos debemos aspirar”, declaró la legisladora por escrito.

Agregó que la mayoría de las ONG fronterizas que trabajan incansablemente en la frontera ayudan a brindar refugio temporal, comida y hospitalidad a los migrantes, la mayoría de los cuales estarán esperando la adjudicación de sus solicitudes de asilo con patrocinadores que tienen en diferentes partes del país.

“Han estado haciendo este trabajo durante décadas y merecen nuestro elogio, no persecución”, dijo Escobar. “Mi fe me enseñó que todo lo que hacéis al más pequeño de mis hermanos, me lo hacéis a mí”.

Por su parte, Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), calificó la medida de Abbott como un ataque personal a El Paso, un abuso de poder y una “distorsión racista de lo que está sucediendo en la frontera”.

“Lo que es muy preocupante es que ahora, por la declaración en sí, está intentando criminalizar no sólo a los inmigrantes, sino también al trabajo humanitario en Texas”, dijo García.