Cruce masivo de migrantes inunda instalaciones fronterizas de El Paso

El Paso.- Cientos de migrantes, parte de una caravana de personas principalmente de Nicaragua, cruzaron en masa a Estados Unidos por El Paso este domingo, uno de los cruces individuales más grandes a lo largo de la frontera oeste de Texas en los últimos años. El grupo de unas 800 a 1 mil personas fue uno de varios en los últimos días que inundaron las instalaciones fronterizas en la región con miles de recién llegados, dijeron las autoridades federales. Fue la segunda vez en los últimos meses que los grandes cruces de migrantes amenazaron con abrumar los recursos de la empobrecida ciudad fronteriza y de las autoridades federales de inmigración, que ya están presionadas por lo que ha sido una llegada constante de migrantes durante todo el año. "Llegó una gran cantidad de personas, una gran, gran cantidad", dijo Rubén García, director de Annunciation House, una organización sin fines de lucro que brinda refugio a los solicitantes de asilo después de que las autoridades estadounidenses los procesan y los liberan. García dijo que muchos de los migrantes que llegaron este domingo todavía estaban siendo procesados hoy, lunes. Se podía ver a migrantes, la mayoría de ellos de Nicaragua, apiñados en las esquinas de las calles o esperando a que abriera la estación de autobuses. "Tengo cinco personas quedándose conmigo en este momento en mi casa, y abrí mi camioneta para que otras tres duerman allí", dijo Almaraz Saucedo Isidro, quien vive en los departamentos al otro lado de la calle de la estación. "Hace frío y no tienen comida ni ropa abrigada, y acaban de dejarlos". La región alrededor de El Paso ha visto un fuerte aumento en la cantidad de personas que intentan cruzar desde México en los últimos meses, con 53 mil encuentros registrados por agentes fronterizos allí en octubre, el mes más reciente del que hay datos disponibles. Eso es más que en cualquier otra sección de la frontera entre Estados Unidos y México. Los agentes federales han registrado un número récord de encuentros a lo largo de toda la frontera sur, casi 2.4 millones en un período de un año.