Usuarios de Twitter piden renuncia de Elon Musk en encuesta

Elon Musk preguntó a los usuarios de Twitter este domingo si debería renunciar como jefe del sitio de redes sociales. Se emitieron más de 17 millones de votos y se emitió un veredicto claro: el 57.5 por ciento dijo que debería renunciar, en una “encuesta” de Twitter que cerró después de las 12 horas del lunes.

Musk había dicho que cumpliría con los resultados de la votación. Después de que terminó la votación, no hubo una respuesta inmediata de Musk en Twitter.

PUBLICIDAD

Si sigue adelante, Musk estaría entregando las riendas de la empresa que compró por 44 mil millones de dólares a finales de octubre. Las semanas turbulentas desde entonces han estado marcadas por despidos masivos en la empresa, caídas en las ventas de publicidad, renuncias de ejecutivos y varias cuentas de usuarios de alto perfil suspendidas por infracciones de la política recién inventada.

La semana pasada, Twitter suspendió alrededor de dos docenas de cuentas que rastreaban la ubicación de aviones privados, incluida una que seguía el jet privado de Musk, justificando la decisión con una nueva política que suspendía las cuentas si compartían la “ubicación en vivo” de otra persona. Las cuentas de algunos periodistas de The New York Times, The Washington Post, CNN y otros medios también fueron suspendidas la semana pasada, aparentemente bajo la misma política, y luego restablecidas después de que Musk preguntó a los usuarios si se les debería permitir volver. El cincuenta y nueve por ciento respondió que sí, en una “encuesta” de Twitter con 3.7 millones de votos.

Después de preguntar a los usuarios si debería permanecer como director ejecutivo de Twitter, Musk dijo en otro tuit: “Nadie quiere el trabajo que realmente pueda mantener vivo a Twitter. No hay sucesor”.