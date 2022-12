Chihuahua, el 4to con más quejas vs Afores

Con 307 casos, Chihuahua fue el cuarto estado con más quejas en contra de Afores durante enero a octubre de este año.

A nivel nacional se recibieron 6 mil 318 reclamaciones en ese tiempo ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), por lo que la cifra de Chihuahua representó el 5 por ciento de ese total.

La Ciudad de México, Estado de México y Jalisco fueron las entidades que se ubicaron arriba de Chihuahua, con 885, 761 y 444 quejas respectivamente.

Las principales causas por las cuales las y los trabajadores presentaron las reclamaciones ante la Condusef fueron: solicitud de trámite no atendida o no concluida con 52 por ciento, separación de cuentas no atendida o no concluida con 9 por ciento y unificación de cuentas no atendida o no concluida con 7 por ciento.

Conforme al índice aplicado por la Condusef, del número de reclamaciones por cada 100 mil cuentas registradas por administradora, destacan: Principal con 26 reclamaciones, PENSIONISSSTE con 22 e Invercap con 19 cada una, las de mayor número de casos.

Con menos reclamaciones destacan: Afore Coppel con 6 y CitiBanamex Afore con 9.

Respecto a la participación en el total de las reclamaciones, Afore XXI Banorte registró 21 por ciento, Citibanamex Afore 13 por ciento y Afore Coppel al igual que Afore Azteca 12 por ciento.

“Vale la pena señalar que a octubre hay un total de 53.8 millones de cuentas registradas de los trabajadores en las diez administradoras, de las cuales destacan con el 24.9 por ciento Afore Coppel, el 16.4 por ciento Afore Citibanamex, el 15.2 por ciento Afore Azteca y el 14.3 por ciento la Afore XXI Banorte. Estas cinco administradoras concentran el 70.8 por ciento del total”, destacó la Condusef.

Las Afore con mayor índice de resolución a favor del usuario fueron: Invercap Afore con 71 por ciento, Afore Coppel con 65 por ciento y Afore Sura con 39.