Traba SAT declaraciones de Pymes

Debido a problemas en los sistemas, pequeños y medianos empresarios de Ciudad Juárez no han podido cumplir con su declaración anual de impuestos.

Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), denunció que de acuerdo con sus mismos afiliados y contadores públicos, esto se debe a la saturación en los sistemas del SAT.

“Por un lado, tenemos un rezago en las citas para hacer trámites que sólo se pueden hacer de manera presencial, y por otro lado, todo mundo está tratando de hacer sus declaraciones como cada año, lo que lo vuelve un problema”, expresó.

Agregó que estas dos situaciones pueden provocar que empresas incumplan con su obligación fiscal en tiempo y forma, y exponerse a multas.

Las personas morales tienen hasta el 31 de marzo para presentar su declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio oficial 2021, mientras que para las físicas el período inicia el próximo 1 de abril.

De acuerdo con el SAT, por cada obligación presentada fuera del plazo, o por incumplir requerimientos, pueden tener una multa por no presentar la declaración anual, que va desde los mil 400 pesos a los 34 mil 730 pesos.

Sin embargo, el presidente de Canacintra manifestó que además de la sanción económica, se corre el riesgo de que las empresas no puedan emitir facturas y dejar de operar.

Ante ello, lanzó un llamado a la autoridad para que tenga ‘ciertas consideraciones’ en estos casos, así como ampliar los plazos para aquellas personas que no han podido concretar citas.

“Ayer (el lunes) todavía nos decían los contadores que no funciona la plataforma del SAT y esto es un fallo directo de la autoridad, no de las empresas, por eso estamos pidiendo una prórroga a la fecha límite, porque no todas han podido hacerlo”, expresó el presidente de Canacintra.

