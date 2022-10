Termina auge de tecnológicas y ahora enfrentan la realidad

Nueva York.- Una semana de ganancias por parte de las grandes empresas de tecnología ha sido una paliza para los inversionistas, al tiempo que los temores de recesión y la fortaleza del dólar golpearon a las empresas que se pensaba eran más resistentes, según informó The Wall Street Journal.

Y estos gigantes de la industria advierten que se avecina más dolor.

"Es difícil ver destellos de buenas noticias en el horizonte", dijo Pat Gelsinger, director ejecutivo de Intel Corp. La inflación en EU, la economía de Europa sacudida por altos costos de la energía y la guerra en Ucrania, y los trastornos en Asia significan que "aún estamos anticipando vientos en contra económicos al entrar al próximo año", indicó el jueves cuando la compañía recortó sus perspectivas de ventas para el año completo.

Las empresas tecnológicas que disfrutaron de fuerte crecimiento en los primeros días de la pandemia están sintiendo los efectos de una nueva realidad de alta inflación, aumento a las tasas de interés, vientos en contra de las divisas y otras problemáticas en sus ingresos. La desaceleración en las ventas de computadoras personales y publicidad digital que se observó a principios de este año parece estar extendiéndose a áreas como la computación en la nube, que se pensaba eran resistentes a la debilidad económica.

Como resultado, los líderes Apple Inc., Amazon.com Inc., Microsoft Corp., Meta Platforms Inc., la empresa matriz de Facebook, y Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, están afinando su control sobre los costos y monitoreando el número de empleados, pareciendo más firmas de primera vetustas que gigantes tecnológicos de alto vuelo.

Mientras tanto, los inversionistas en esas cinco empresas han perdido más de 580 mil millones de dólares combinados hasta las operaciones post mercado del jueves, después de que las ganancias trimestrales -a menudo acompañadas de pronósticos moderados- golpearan sus acciones.

El pronóstico de ventas de Amazon para el trimestre actual, por ejemplo, no cumplió con las expectativas de Wall Street por hasta 15 mil millones de dólares, lo que provocó que sus acciones retrocedieran más del 10% en las operaciones previas a la apertura del viernes.

El crecimiento en el sector de la computación en la nube, un indicador de la adopción comercial más amplia de la tecnología, ha caído más rápido de lo esperado desde los máximos de los últimos dos años. Amazon Web Services registró un aumento interanual del 27% en las ventas netas, por debajo del crecimiento del 39% el año anterior.

La cifra de computación en la nube de Microsoft se ubicó en 35% en el trimestre más reciente, comparado con el 50% hace un año, y se espera que disminuya secuencialmente este trimestre, declaró Amy Hood, su directora financiera.

Esos problemas sólo están agravando un mercado ya difícil para las empresas de tecnología con una demanda en disminución de PCs y otros dispositivos electrónicos personales. Los envíos mundiales de computadoras personales cayeron casi un 20% en el tercer trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior, la caída más pronunciada en más de dos décadas, de acuerdo con Gartner Inc.

Intel reportó una fuerte caída en las ventas trimestrales, recortó sus expectativas de envíos de PCs este año y destacó que el próximo año podría ser aún peor.

Microsoft vio caer las ventas de su sistema operativo Windows un 15% durante el trimestre a septiembre, y se espera que las ventas caigan más del 30% en el trimestre actual.

Las ventas del iPhone de Apple estuvieron ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas, pero han evitado en gran medida los impactos de los vientos en contra macroeconómicos que han estado golpeando a sus homólogos gigantes tecnológicos, señaló el director ejecutivo Tim Cook. La compañía mencionó que el crecimiento general de las ventas en el trimestre actual sería más moderado que durante los tres meses que terminaron en septiembre.

Samsung Electronics Co., el gigante de la electrónica y los chips de Corea del Sur, registró un retroceso del 23.6% en las ganancias netas esta semana y pronosticó que el mercado de teléfonos inteligentes probablemente seguirá bajo presión hasta el próximo año.

Las empresas en todo el ramo tecnológico están tomando medidas agresivas para reducir costos y preparar a los empleados para los tiempos de vacas flacas que se avecinan.

Durante una reunión a nivel empresa el jueves, Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, dijo a los empleados que la empresa había crecido demasiado rápido y necesitaba ser más responsable con los gastos, reportaron personas que escucharon los comentarios.

"Estamos trabajando muy duro para asegurarnos de que la rentabilidad actual no sea la nueva normalidad", señaló Brian Olsavsky, director financiero de Amazon, después de los resultados trimestrales de la empresa.

Amazon ha empezado a subarrendar millones de metros cuadrados de espacio de bodega y cesó la contratación en algunos de sus equipos. "Estamos analizando nuestra estructura de costos y buscando áreas en las que podamos ahorrar dinero", aseveró Olsavsky.

Intel declaró el jueves que planea lograr 3 mil millones de dólares en reducciones de costos en el 2023 y entre 8 mil millones y 10 mil millones de dólares en ahorros anuales a partir del 2025. La compañía está emprendiendo recortes de empleos y considerando algunas desinversiones para lidiar con las condiciones económicas, dijo Gelsinger.

Mark Zuckerberg, de Meta, señaló que la fuerza laboral del gigante de las redes sociales de más de 87 mil empleados podría ser menor el próximo año. La compañía también ha dicho que está racionalizando el espacio de oficinas.

En una llamada de ganancias, Satya Nadella, CEO de Microsoft, promocionó la capacidad del navegador web Edge de la compañía para ahorrar dinero a los consumidores. La gente está utilizando las funciones de comparación de precios y cupones del navegador para ahorrar dinero, afirmó.

Él y Pichai, su homólogo en Google, dijeron que sus herramientas tecnológicas podrían ayudar a las empresas a ahorrar dinero. "Los estamos ayudando a comprender la demanda, lidiar con retos de inventario, fomentar la lealtad y mucho más", dijo Pichai.

Complicando esos problemas para algunos gigantes tecnológicos está el trastorno masivo visto en el último año en el mercado de la publicidad digital. Los cambios que Apple introdujo el año pasado al seguimiento de anuncios, así como los recortes de gastos provocados por la recesión, han pesado mucho en las empresas basadas en anuncios digitales.

Alphabet reportó la primera caída interanual en las ventas de anuncios de YouTube. Meta registró su segunda caída consecutiva en ingresos. Una fuerte venta masiva de sus acciones redujo su capitalización de mercado a los niveles de 2016.

No todo está siendo aporreado. Texas Instruments informó que el sector automotriz es la única área que se mantuvo fuerte en el trimestre.