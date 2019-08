Sugieren en Cámara baja reducir 50% superávit de 2020

Ciudad de México— Un legislador clave de la Cámara Baja recomienda que México reduzca su superávit presupuestario primario a la mitad el próximo año para aliviar la presión fiscal sobre el gobierno y enviar más recursos para fortalecer a Petróleos Mexicanos.

Mario Delgado, líder mayoritario de la Cámara Baja para el partido Morena del Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo en una entrevista este miércoles que apuntar a un superávit de 0.5 por ciento, en lugar del 1 por ciento definido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en abril, extendería la disminución de la deuda de la nación en relación con su Producto Interno Bruto.

Delgado, ex secretario de Hacienda de la Ciudad de México, advirtió que aún no ha discutido la idea con el líder izquierdista conocido como AMLO, que ha liderado una campaña de austeridad, o el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, quien asumió el cargo el mes pasado. Pero indicó que lo ha hablado con agencias de calificación y fondos que invierten en México, y no cree que perjudique la calificación crediticia de la nación.

"Creo que sería bien recibido por los mercados financieros como una muestra de solidez de las finanzas públicas y quitaríamos un poco de presión para poder aumentar los recursos a Pemex", dijo Delgado. "No significaría ningún relajamiento de disciplina fiscal".

La Secretaría de Hacienda anunció el mes pasado que planea usar casi la mitad del dinero en su fondo petrolero de reserva en lo que resta de este año para evitar recortes de gastos después de un déficit de ingresos por el estancamiento económico que redujo el presupuesto.

Aún así, Delgado dijo que el plan para un superávit primario de 1 por ciento este año, que requirió recortes de gastos significativos, era necesario para que el nuevo gobierno enviara un mensaje de responsabilidad fiscal.