Se resisten restaurantes a aumentar sus precios

Ciudad Juárez.— El gremio restaurantero sigue resistiendo la escalada de precios derivada de la inflación, lo que lo está llevando a “ahorrar” todo lo que se pueda durante la operación de los establecimientos, dijo la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Ciudad Juárez, Cristina Cunningham Hidalgo.

La líder restaurantera desglosó una serie de medidas que el sector ha tenido que implementar para amortiguar estas alzas sin subir los precios al consumidor, como las del gas natural, insumo que registró la mayor inflación en la primera quincena de junio.

“Está complicado. Lo que te puedo decir es que todos están cuidadosos, pegados a sus negocios y jugando con los números para no subir los precios”, describió Cunningham.

“Desde febrero hubo aumentos y subimos menús, pero ahorita mientras podamos aguantar no los subiremos hasta que no quede de otra; vamos buscando ofertas para no incrementar precios”.

Sin cierres en negocios: Cunningham

La dirigente de este sector económico descartó que las alzas, que no sólo alcanzan a los energéticos, sino a una gran cantidad de alimentos, hayan provocado el cierre de negocios.

“Los servicios son parte del entramado, entonces buscas soluciones; en el gas no hay mucha opción, pero juegas con la luz, ya sea que la prendas más tarde para ahorrarte algo, o que las unidades paquete no las prendes todas”.

Algunos de los empresarios han optado por cambiar sus aparatos para tener ahorros, mientras que otros, como el caso de los restaurantes más caros, en el menú, por ejemplo, “no dejan de hacer lo que normalmente hacen, pero su margen de precio les ayuda en los costos”.

“Y los más sencillos, como los de los mercados, sí apagan estufa y la prenden cuando llegan comensales”, comentó, y sostuvo: “lo que sí te digo es que todos sin excepción están buscando cómo pasar esta situación”.

De acuerdo con el Inegi, el aumento general en los alimentos fue de 13.65 por ciento, en tanto que el gas natural tuvo un alza de 27.86 por ciento en el último año.

Dicho incremento también supera a los de otros servicios, como la luz, que registró 6.29 por ciento, mientras que la gasolina Magna subió 11.20 por ciento y la Premium 9.05 por ciento, refieren informes oficiales.

Baja sólo el LP

En contraparte, el gas LP fue el único energético que bajó de precio, acumulando una caída de 3.24 por ciento de la primera quincena de junio del año pasado al mismo período de este 2022.

Cunningham precisó que el que compra a diario está a la búsqueda de opciones más económicas, pero buscando calidad, y si un producto fue más barato que otro, “pues ayudó en la prorrateada del precio” para conservar la oferta al consumidor, dijo.

“Los que compran mercancía por semana aprovechan el precio bajo de algún producto y compran un poco más, ya si sube a la semana siguiente tienen ese guardadito que les ayudará a su próxima semana”.

Para la presidenta de la Canirac el asunto “no es sencillo, pero no hay más opciones”.

“Lo que definitivamente sí sucedería es que, si esto no se logra controlar, como ha venido sucediendo, al final pasaremos nuevamente el incremento al consumidor final (…) Y, por supuesto, estamos conscientes de que a pesar de los incrementos actuales, seguimos a flote porque el consumidor sigue acudiendo a los establecimientos”, apuntó.