Se desalinea oferta de vivienda en México

Ciudad de México.- En el mercado de vivienda existe la demanda y oferta pero a precios altos, lo que ocasiona que se desalinea el mercado porque no atienden la necesidad de un gran porcentaje de la población, advirtió experto.

Raúl Fierro, especialista en el sector inmobiliario y director de Sociala, agencia de Real Estate Marketing, destacó que la demanda de vivienda ha registrado alzas dado el crecimiento poblacional, y adicionalmente porque habitan menos personas por casa.

"Sí hay apetito del mercado por vivienda, pero lo que está sucediendo es que los desarrolladores están enfocados en los niveles altos. La oferta de vivienda que existe es de nivel alto y medio por lo que se tiene una desalineación entre la oferta y la demanda", dijo.

Comentó que los desarrolladores tienen el reto de buscar alternativas para atender a la población de menores ingresos, sin embargo, expuso que tienen menos margen de ganancias.

"Por eso prefieren construir para niveles altos que para los niveles bajos, por lo que se tiene que buscar una solución con el gobierno para que se busquen incentivos fiscales y hacer la vivienda más accesible", comentó.

El especialista explicó que existen gobiernos que cuentan con reservas territoriales en donde se podría edificar vivienda accesible en conjunto con los desarrolladores.

"Pero no hay comunicación entre los actores. Mientras que el poder adquisitivo de las personas no alcanza para comprar una vivienda, pese a que hay algunos esfuerzos por parte de institutos como el Infonavit para solucionar este tema, pero no son suficientes", destacó.

Detalló que las personas al no poder adquirir una vivienda han recurrido a la autoconstrucción, sin estudios técnicos lo que representa un problema de seguridad y de hogares.

De acuerdo con el Índice de precios de la vivienda de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) en 2023, el precio de las viviendas con crédito hipotecario incrementó 10.9 por ciento.

El año pasado a nivel nacional, el precio promedio de una vivienda media fue de 1 millón 617 mil pesos, en tanto que el precio mediano fue de 951 mil pesos, según SHF.