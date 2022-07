SAT obligó indirectamente a pedir constancia: Coparmex

Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) obligó de manera indirecta a las empresas a pedir la constancia de situación fiscal a sus empleados, consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Lo anterior debido a que los nuevos requisitos para la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital piden que los datos coincidan con este documento, o de lo contrario no sería deducible, aseguró Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal del organismo empresarial.

PUBLICIDAD

"Para pagar el salario al trabajador debe expedir un Comprobante Fiscal Digital de esa nómina que se paga. A partir de 2022 ese CFDI evolucionó a su versión 4.0 que contiene nuevos requisitos que iban a ser obligatorios a partir del 1 de julio. Esos requisitos, están en la página del SAT. Hay que manifestar el domicilio, y código postal del trabajador. Hay un apartado del comunicado del SAT que dice debe registrarse tal y como se encuentra en la Cédula de Identificación Fiscal, en la Constancia de Situación Fiscal, respetando números, espacios y signos de puntuación.

"Esto quiere decir que si alguien no pone un acento o un espacio, no se va a poder expedir ese CFDI o no va a ser deducible, ¿cómo puede saber un patrón cómo está la constancia de situación fiscal del trabajador? Pues pidiéndosela", explicó Ruiz.

Esta mañana, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, rechazó que el fisco haya solicitado a empresas las constancias de situación fiscal de sus empleados y que fueron las empresas las que mandaron a sus trabajadores a obtener ese documento.

Recalcó que si el SAT pidió que el nombre, RFC, domicilio y código postal de los trabajadores deben estar exactamente igual que en la constancia de situación fiscal, en el fondo está obligando indirectamente a pedir esta constancia para que los patrones se aseguren de cómo están los datos.

Ruiz señaló que la experiencia para obtener dicha constancia fue desagradable para los contribuyentes debido a la falta de citas ante los recortes de personal del SAT, así como el cierre de sus oficinas.

Añadió que el SAT permitió que las empresas que tuvieran más de 400 trabajadores pudieran enviar un correo electrónico para citar a la empresa y entregar las constancias de los empleados.

"Si el SAT nunca pidió la constancia, ¿para qué dio esas facilidades?", cuestionó Domingo Ruiz.

Por último, indicó que la Coparmex está de acuerdo con la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de suspender este trámite.