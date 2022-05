Salva el ISR a recaudación

Monterrey.- En el primer trimestre de este año, los ingresos tributarios del Gobierno federal presentaron un avance de 1.9 por ciento anual real, impulsados por el incremento de 13.5 por ciento en la recaudación de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Durante el periodo de enero a marzo pasados, la recaudación por ISR fue de 708 mil 101 millones de pesos, 84 mil 134 millones más que en el mismo lapso de 2021, de acuerdo con datos de la Secretaria de Hacienda.

Y la variación anual resultó la más alta en términos reales para cualquier trimestre desde finales de 2016.

Así, ese aumento compensó la caída de 70.6 por ciento en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a combustibles, equivalente a 50 mil 527 millones de pesos, y la contracción de 9.3 por ciento, o 30 mil 120 millones, en el caso del IVA.

Hacienda atribuyó el incremento en los ingresos por ISR a tres factores: la recepción de pagos definitivos de este impuesto correspondientes al año anterior, el buen desempeño del empleo y el fortalecimiento del marco tributario.

En materia de empleo, de acuerdo con datos del IMSS, la ocupación formal al cierre de marzo de pasado se ubicó en 21 millones 5 mil 852 trabajadores, un 4.9 por ciento más que un año atrás e implicando un aumento de 980 mil 143 empleos.

Bernardo Elizondo, socio del despacho Adame y Elizondo, resaltó que el enfoque hacia los grandes contribuyentes que ha adoptado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está teniendo resultados significativos.

Además, señaló que, en términos generales, se han reducido las deducciones posibles y se han endurecido los requisitos para las mismas, lo que al final resulta en una mayor tasa impositiva efectiva.

"Se piden cada vez mayores requisitos en los temas relacionados, por ejemplo, con comprobantes fiscales que tiene que tener una bola de requisitos y pues no todos lo tienen, entonces si no cumplen con todas esas formalidades, pues el gasto no es deducible y eso quiere decir que acabas pagando más impuesto", refirió el especialista.

Hacia adelante, Elizondo consideró que la recaudación del ISR seguirá avanzando y compensando en los próximos meses los descuentos que Hacienda ha otorgado en los impuestos a los combustibles.

De hecho, en semanas pasadas en reunión con representantes de cámaras y asociaciones del sector empresarial, el SAT presentó el "Plan Maestro 2022 de Grandes Contribuyentes" que tiene como objetivo incrementar la recaudación en tal sector mediante la fiscalización.

"Este tipo de bajas en la recaudación (del IEPS e IVA) son temporales, lo interesante va a ser cuando se estabilice el tema del petróleo, que ya no sean necesarios estos estímulos y (el SAT) vuelva a recaudar más", agregó Elizondo.