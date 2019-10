Retrasan The Last of Us Part II a mayo

Ciudad de México— La segunda parte del videojuego The Last of Us, título exclusivo de PlayStation, será retrasada ya que los desarrolladores necesitan de más tiempo para mejorar algunos detalles del juego.

"Fue durante las últimas semanas, mientras cerrábamos secciones del juego, que nos dimos cuenta de que simplemente no teníamos el tiempo suficiente para darle al juego el nivel de pulido que llamaríamos 'calidad Naughty Dog'. A este punto nos encontramos con dos opciones: comprometer partes del juego u obtener más tiempo", escribió en un blog Neil Druckmann, director creativo de Naughty Dog, el estudio que lo desarrolla.

Originalmente, el juego sería lanzado para PlayStation 4 el 21 de febrero de 2020. Ahora, su fecha de lanzamiento será el 29 de mayo de 2020.

Con más tiempo, el estudio espera poder alcanzar el nivel de satisfacción, sin tener que elevar el estrés del equipo para cumplir la meta.

The Last of Us fue lanzado originalmente para el PlayStation 3 en 2013 y relanzado con una remasterización y la historia complementaria incluida Left Behind para PlayStation 4 durante 2014.

Con más de 200 premios al juego del año, el título cuenta la historia de un hombre maduro llamado Joel y la joven adolescente Ellie que recorren un mundo destruido por una plaga, en donde la supervivencia es la misión diaria.