Reduce China alcance de pacto comercial

Funcionarios chinos se muestran cada vez más reacios a aceptar un amplio acuerdo comercial con el Presidente Donald Trump, antes de las negociaciones de esta semana que han aumentado las esperanzas de una posible tregua.

En reuniones con visitantes estadounidenses a Beijing en las últimas semanas, altos funcionarios chinos han indicado que la gama de temas que están dispuestos a discutir se ha reducido considerablemente, según personas familiarizadas con las discusiones.

El viceprimer ministro Liu He, quien dirigirá al contingente chino en las conversaciones de alto nivel que comienzan el jueves, dijo a los dignatarios visitantes que presentaría una oferta a Washington que no incluirá compromisos sobre la reforma de la política industrial china o los subsidios del gobierno que han sido el objetivo de quejas de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, dijo una de las personas.

Esa oferta eliminaría una de las principales demandas de la administración Trump. Es emblemático de lo que los analistas ven como la mano fortalecedora de China, ya que la administración Trump enfrenta una crisis de juicio político, que recientemente ha provocado en China, y una economía en desaceleración atribuida por las empresas a la interrupción causada por las guerras comerciales del Presidente.

Personas cercanas a la administración Trump dicen que la investigación de juicio político no está afectando las conversaciones comerciales con China. Cualquier intento de retratar algo diferente es un intento de debilitar la mano de Estados Unidos en la mesa de negociaciones y, argumentan, sería un error de cálculo por parte de los chinos.

Pero China, acosada por su propia crisis política en Hong Kong, se vio envuelta en el furor de Washington después de que Trump la semana pasada solicitó una investigación china sobre su rival demócrata Joe Biden y el hijo del ex vicepresidente, momentos después de amenazar con otra escalada en el comercio.

Trump insistió el viernes en que no hay vínculos. Sin embargo, los últimos comentarios del Presidente sugieren por qué los líderes chinos, ya frustrados con lo que ven como la conducta impetuosa del Presidente en las conversaciones comerciales, pueden ver margen para aprovechar.

El liderazgo de China "está interpretando la discusión de juicio político como un debilitamiento de la posición de Trump, o ciertamente una distracción", dijo Jude Blanchette, experta en política de élite de China en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

"Su cálculo es que Trump necesita una victoria" y está dispuesto a hacer compromisos sobre la sustancia como resultado, dijo.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que solo considerará un acuerdo global con China. Las personas cercanas a él dicen que él se mantiene firme en esa opinión.

"Hemos tenido buenos momentos con China. Hemos tenido malos momentos con China. En este momento, estamos en una etapa muy importante en términos de posiblemente llegar a un acuerdo", dijo Trump a los periodistas el viernes. "Pero lo que estamos haciendo es negociar un trato muy difícil. Si el acuerdo no será 100 por ciento para nosotros, entonces no lo lograremos".

Las personas familiarizadas con el estado del juego dicen que los contactos que se reanudaron durante el verano después de un colapso en mayo se han centrado en cómo reanudar las negociaciones y evitar una mayor escalada en las guerras arancelarias que han desconcertado a los mercados financieros.

Sin embargo, esas conversaciones se han centrado más en una línea de tiempo para implementar un acuerdo limitado que en la sustancia de las disposiciones en las que las dos partes están en desacuerdo.

Las discusiones se han centrado en lo que los funcionarios de la administración de Estados Unidos consideran un proceso de tres fases, dijeron personas familiarizadas con las conversaciones. La secuencia implicaría compras a gran escala de exportaciones agrícolas y energéticas por parte de China, la implementación de los compromisos de propiedad intelectual que el país asiático hizo en un proyecto de acuerdo este año y, finalmente, una reversión parcial de los aranceles estadounidenses.

Bloomberg News informó en septiembre que el equipo de Trump estaba discutiendo un posible acuerdo limitado que incluye esos elementos. Eso podría abrir el camino para negociaciones más amplias el próximo año. Sin embargo, si China insiste en que no participará en ninguna discusión sobre política industrial, esos planes podrían verse afectados.

Las esperanzas siempre han sido limitadas de que China acepte renunciar a su modelo económico en un acuerdo comercial con Estados Unidos. Un proyecto de acuerdo alcanzado en abril antes de que se rompieran las conversaciones incluía pocos compromisos sustantivos de China para abandonar el tipo de políticas industriales de la administración Trump y otros antes de quejarse, según personas familiarizadas con las conversaciones.

Ese borrador se centró en asegurar una mayor transparencia de China sobre el alcance de sus subsidios. Incluía un compromiso esencialmente para rechazar Hecho en China 2025, el plan de Xi Jinping para el dominio chino de la industria clave del siglo XXI, como la inteligencia artificial, la robótica y los vehículos eléctricos, aunque carecía de un programa para eliminar los subsidios del gobierno chino que alimentaban el plan.

Una razón para ello es el enfoque del Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en lo que él considera demandas pragmáticas para el cambio chino, en lugar de que Shriller exija un abandono total de la política industrial de Beijing que algunos halcones creen que debería exigirse a Beijing.

Lighthizer se negó a comentar sobre el estado de las negociaciones a través de un asistente. Si bien es poco probable que acepte una oferta china que no aborde los subsidios o la política industrial, las personas cercanas a él dicen que puede estar dispuesto a aceptar "secuenciar" un acuerdo y un acuerdo de "cosecha temprana" mientras continúen las conversaciones más amplias.

Aún así, personas cercanas a la administración dicen que el jefe de comercio de Trump probablemente necesitaría algún tipo de compromiso que se asemeje a una concesión de subsidios y política industrial para vender el acuerdo en casa.

Un posible modelo es el acuerdo de Estados Unidos del mes pasado con Japón sobre agricultura, comercio digital y un número limitado de aranceles industriales, que se presentó como la primera fase de una negociación más larga.

Cualquier acuerdo de este tipo dejaría el destino de una importante demanda de la administración Trump colgando en el viento, poniendo al Presidente a la defensiva en casa antes de las elecciones de 2020.

Abordar temas como los subsidios industriales "fue la razón principal por la cual este caso comenzó en primer lugar", dijo Rufus Yerxa, un ex funcionario comercial de Estados Unidos que encabeza el Consejo Nacional de Comercio Exterior, un grupo de presión que critica las guerras comerciales de Trump. "Como mínimo, la administración tendrá que dar muchas explicaciones si se caen de la mesa".

David Dollar, un ex representante del Tesoro de Estados Unidos en China, dice que el impulso de China para reducir las discusiones es más evidencia de que ambas partes están fortaleciendo sus posiciones en un acuerdo más amplio.

Estados Unidos y China tienen cada vez más razones para llegar a un "mini acuerdo" y evitar una escalada, dijo. China necesita productos agrícolas como carne de cerdo que Trump quiere que compre para poder aplacar a los granjeros estadounidenses. E incluso las personas en la Casa Blanca reconocen que hay un incentivo de Estados Unidos para retrasar los aranceles adicionales para evitar un empeoramiento de la desaceleración económica en 2020.

"Es un tipo de negociación divertido donde la llamada concesión de ambas partes es algo que necesitan", dijo Dollar.