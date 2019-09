Suspende Facebook 'decenas de miles' de aplicaciones

San Francisco.- Facebook informó el viernes haber suspendido “decenas de miles” de aplicaciones como parte de una investigación sobre cómo los desarrolladores independientes usan la información de sus miembros, un número muy superior al que se había revelado anteriormente y una señal de que la privacidad de la información sigue siendo un tema central para la red social.

Facebook dijo en una publicación de blog que su investigación en torno a las aplicaciones —que comenzó en marzo del 2018 luego que se revelara que Cambridge Analytica, una consultora británica, había recaudado y utilizado incorrectamente información de personas en Facebook sin el permiso de estas— ahora abarca a millones de aplicaciones. Facebook sostuvo que las decenas de miles de aplicaciones que fueron suspendidas tienen relación con alrededor de 400 desarrolladores. La investigación aún continúa.

Facebook dijo en mayo del 2018 que había suspendido 200 aplicaciones. En agosto de ese mismo año, informó que el número había aumentado a 400.

La suspensión de las aplicaciones forma parte de las consecuencias que Facebook enfrenta por la divulgación de Cambridge Analytica. Estas revelaciones, las cuales fueron reportadas por primera vez por The New York Times y The Observer en Londres, pusieron en aprietos a la compañía de Silicon Valley y plantearon preguntas sobre si Facebook salvaguardaba adecuadamente la información de sus más de dos mil millones de usuarios.