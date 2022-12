Recurren chihuahuenses a ‘tarjetazos’ para cena navideña

Chihuahua.– Mientras que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Omar Armendáriz, estimó que la cena de Navidad tendrá un costo promedio de 5 mil pesos, amas de casa manifestaron que recurrirán a la tarjeta de crédito, otras dividirán gastos con sus hermanos y unas más optaron por comprar ropa en vez de hacer un platillo especial.

“Cuál cena, señor; con el bajo sueldo y todo tan caro, cenamos o compramos ropa”, “para poder tener una cena diferente, nos juntamos tres hermanos para dividir los gastos”, “no hubo más que pasar la tarjeta”, “no habrá pavo, están caros, no baja de mil pesos un ave de 10 kilos”, fueron respuestas de amas de casa al preguntar sobre la cena navideña.

Entrevistadas en un mercado coincidían en sus breves comentarios en el punto del alto gasto que habría que hacer para la cena del 24 de diciembre.

Al momento que llevaba el kilo de manteca a la red, la señora Hortensia Gutiérrez, de 58 años, dijo que este año no habrá pavo ahumado en su mesa, “el kilo está entre 109 y hasta 124 pesos, imagínese, necesitamos uno de al menos 10 kilos. ¿A cuánto me sale? Y a eso agregue todo lo que se necesita para su preparación. No, no se puede”.

Señaló que su esposo trabaja en una gasolinera, gana unos mil 890 por semana más algunas propinas, por lo que necesitan ocupar el “chivo” de una semana tan sólo para comprar un pavo. “No se puede”, reiteró.

En tanto, Guadalupe Ceniceros, de 45 años, dijo que recién encontró trabajo en un centro comercial y su sueldo era bajo, por lo que no haría una cena tradicional esta vez: “casi como que tuve que pensar, si cenábamos rico o le compraba ropa a los niños”.

A su vez, otra ama de casa, que prefirió omitir su nombre, dijo que “ya se acabó el poco aguinaldo y ahora no queda más que usar la tarjeta de crédito para hacer la cena de Navidad”, apuntó.

Dijo que recibió apenas unos 3 mil 500 pesos de aguinaldo y ya se había ido en ropa y algunos juguetes, porque “todo está bien caro”.

En tanto, la señora Alma Espinoza, de 55 años, dijo que para poder tener una buena cena navideña, no había como repartir el gasto con la familia, los hermanos y cuñados, así se hace menos pesado el desembolso.

Omar Armendáriz, presidente de Canaco, estimó que la cena navideña más barata fácilmente tiene un costo de unos 5 mil pesos.

Precisó que ésta sería de un menudo, algunos tamales, “algo tranquilo”, ya que la verdad “están caras las cosas”.

No obstante, enfatizó que hasta ahora todo es fiesta, y se dice que todos traen dinero y aunque en enero se sufre, nadie le quita a uno la paseada y divertida.